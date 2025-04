Przyznaje jednak, że ryzyko pogorszenia sytuacji na froncie wojny z Rosją z powodu demobilizacji jest wysokie. – Sztab Generalny nie chce odpuścić najdłużej walczących, bo mają najwyższą motywację. Zmobilizowani później takiej motywacji nie mają. Pamiętamy przecież, co się stało z wyszkoloną we Francji 155. brygadą (rozwiązaną 4 stycznia tego roku – red.), która przy pierwszym starciu z wrogiem rzuciła się do ucieczki, pozostawiając swoje pozycje – wskazuje.

Nasz rozmówca twierdzi, że z tego powodu kierownictwo wojskowe ukraińskiej armii stawia obecnie na wzmocnienie już istniejących brygad, a nie tworzenie nowych.

Żołnierze szybko nie wrócą z wojny. Ukraiński deputowany: To niesprawiedliwe

Petycja w sprawie demobilizacji najdłużej walczących żołnierzy została podpisana przez ponad 25 tys. Ukraińców i trafiła na biurko prezydenta Wołodymyra Zełenskiego jeszcze w kwietniu 2023 roku. Autor petycji, Ołeksij Honczarenko, deputowany Rady Najwyższej z opozycyjnej frakcji Europejska Solidarność, proponował, by zmobilizowani żołnierze mogli powrócić do domu po 18 miesiącach służby. Wówczas ukraiński przywódca przekierował sprawę do premiera Denysa Szmyhala.

– Otrzymałem odpowiedź, że to sprawa resortu obrony. Tam z kolei twierdzą, że przygotowano projekt ustawy, na który nie wyraża zgody Sztab Generalny. Sprawa utknęła w martwym punkcie – mówi „Rzeczpospolitej” Honczarenko. – To niesprawiedliwe. Społeczeństwo de facto zostało podzielone na tych, którzy zgłosili się na ochotników na początku wojny i mają służyć w nieskończoność, oraz na tych, którzy się chowają, nie podlegają mobilizacji z różnych powodów, czy wyjechali za granicę. Ta niesprawiedliwość codziennie się nasila – twierdzi.