Andrzej Mochoń funkcję tę będzie sprawował po raz drugi – prezesem PIPT był już w latach 2010-2011, następnie, aż dotąd, pełnił funkcję wiceprezesa. Polska Izba Przemysłu Targowego zrzesza organizatorów wystaw i operatorów obiektów targowych, firmy zajmujące się projektowaniem i budową stoisk, marketingiem, transportem czy usługami informatycznymi. Liczy 70 członków. Rdzeń branży stanowią ośrodki wystawiennicze. Zdecydowana większość, bo aż 70 proc. udziału w łącznej wynajętej powierzchni wystawienniczej należy do MTP i Targów Kielce.

Reklama Reklama

Nieco inaczej wygląda struktura zysków. Najnowsze dostępne dane (z 2024 roku) pokazują, że kielecki ośrodek wyprzedził konkurencję osiągając zysk na poziomie 18 mln zł. Kolejny wynik należy do ZIAD Bielsko-Biała, organizatora targów Energetab – ośrodek zarobił 2 miliony 200 tysięcy złotych. Trzecia pozycja w rankingu należy do Targów w Krakowie z zyskiem 46 tysięcy złotych. MTP, z ponad 14-milionową stratą, zajmują na liście przedostatnią pozycję. Większą stratę odnotował jedynie Ptak Warsaw Expo – 18 mln zł.

Andrzej Mochoń funkcję prezesa Targów Kielce pełni od 20 lat. Z wykształcenia jest geologiem – ukończył studia na Uniwersytecie Wrocławskim, a stopień doktora uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim. Jest współtwórcą Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO) – trzeciej po londyńskim DSEI i paryskim Eurosatory – wystawy obronnej w Europie.