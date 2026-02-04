Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

10 min. 35 sek.

Wpadka KSeF, boom na rynku kurierskim i zwrot inwestorów ku małym spółkom

Awaria KSeF i Profilu Zaufanego uderza w wiarygodność państwa, branża kurierska przeżywa boom dzięki e-commerce, a inwestorzy coraz chętniej stawiają na małe i średnie spółki.

Publikacja: 04.02.2026 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama
Reklama

Wpadka KSeF i awaria Profilu Zaufanego

Zaledwie dzień po uruchomieniu Krajowego Systemu e-Faktur doszło do awarii Profilu Zaufanego – kluczowego narzędzia umożliwiającego dostęp do KSeF. Jak pisze Paweł Rochowicz, problemy dotknęły przede wszystkim mniejszych przedsiębiorców, których nie stać na alternatywne, płatne metody logowania. Utrudnienia objęły również inne usługi publiczne, m.in. ZUS. Ministerstwo Cyfryzacji tłumaczy, że przyczyną był gwałtowny wzrost liczby użytkowników i przeciążenie Węzła Identyfikacji Elektronicznej. Eksperci ostrzegają, że taka wpadka KSeF może obniżyć zaufanie firm do cyfrowych usług państwa.

Branża kurierska korzysta na rozwoju e-commerce

Polski rynek kurierski przeżywa dynamiczny rozwój. Tylko w 2025 roku liczba firm kurierskich wzrosła o blisko 700 podmiotów – wynika z danych Dun & Bradstreet przygotowanych dla „Rzeczpospolitej”. Jak wskazuje Tomasz Starzyk, to bezpośredni efekt ekspansji e-commerce, który generuje rosnący popyt na usługi dostawcze. Prognozy zakładają, że do 2028 roku obroty handlu internetowego w Europie wzrosną o ponad jedną czwartą, co oznacza dalsze dobre perspektywy dla branży kurierskiej.

Reklama
Reklama

Kolejne kraje chcą ograniczyć media społecznościowe dzieciom

Grecja i Hiszpania dołączają do państw, które planują wprowadzenie zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci i młodzież. Hiszpania chce objąć zakazem osoby poniżej 16. roku życia, a Grecja rozważa granicę 15 lat. Premier Hiszpanii Pedro Sánchez podkreślił, że dzieci są narażone na zagrożenia w cyfrowej przestrzeni, w której nie powinny pozostawać bez kontroli. To kolejny sygnał zaostrzania regulacji wobec big techów w Europie.

Czytaj więcej

Emmanuel Macron forsuje ograniczenia w korzystaniu z social mediów przez dzieci
Globalne Interesy
Koniec ery „dzieci TikToka”? Francja i Wielka Brytania chcą zakazu social mediów

Inwestorzy stawiają na małe i średnie spółki

Na rynkach finansowych widoczny jest zwrot w stronę mniejszych firm. Jak zauważa Andrzej Pałasz, fundusze inwestujące w średnie i małe spółki notują już dwucyfrowe stopy zwrotu, wyprzedzając szeroki rynek. Piotr Palenik z VeloFunds TFI wskazuje, że duże spółki technologiczne i zbrojeniowe są dziś wysoko wycenione, co sprzyja rotacji kapitału w stronę tradycyjnych sektorów. W Polsce inwestorzy coraz uważniej przyglądają się spółkom deweloperskim i budowlanym, korzystającym na spadających stopach procentowych i nadchodzącym boomie inwestycyjnym.

Czytaj więcej

Silne odreagowanie na GPW z kierunkiem na rekord
Giełda
Silne odreagowanie na GPW z kierunkiem na rekord

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Ministerstwo Cyfryzacji Miejsca Regiony Europa Grecja Hiszpania Rynki Technologie E-commerce IT Cyfryzacja Podatki Internet inwestycje rynek przesyłek kurierskich Gospodarka TikTok Krajowy System e-Faktur (KSeF) biznes SpaceX Kontrola Krajowe Indeksy giełdowe sWIG 80 mWIG 40 fuzja xAI kurierzy

Powiązane

Star Wars w praktyce. Rosjanie przechwytują dane z europejskich satelitów
Biznes
Star Wars w praktyce. Rosjanie przechwytują dane z europejskich satelitów
Bartłomiej Kawałek, autor podcastu „Twój Biznes”
Biznes
Tąpnięcie złota i srebra, obawy prezesów firm, Trump tnie cła na import z Indii

10 min. 54 sek.

USA tworzą nową rezerwę federalną. Chodzi o metale ziem rzadkich
Biznes
USA tworzą nową rezerwę federalną. Chodzi o metale ziem rzadkich
Bartłomiej Kawałek, autor podcastu „Twój Biznes”
Biznes
Polska gospodarka przyspiesza, sankcje na Rosję i zmiany w KGHM

11 min. 13 sek.

Nawet 7 mln Polaków to piraci. Dlaczego korzystamy z nielegalnych treści?
Biznes
Nawet 7 mln Polaków to piraci. Dlaczego korzystamy z nielegalnych treści?
Rosjanie odcięci od Starlinka. Elon Musk potwierdza
Biznes
Rosjanie odcięci od Starlinka. Elon Musk potwierdza
Reklama promująca służbę wojskową rosyjskich sił zbrojnych
Biznes
Koreańska broń już nie płynie do Rosji. Pogoda i polityka robią różnicę
SpaceX: Imponujące wyniki przed debiutem giełdowym
Biznes
SpaceX: Imponujące wyniki przed debiutem giełdowym
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama