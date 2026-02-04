10 min. 35 sek.
Publikacja: 04.02.2026 07:00
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Zaledwie dzień po uruchomieniu Krajowego Systemu e-Faktur doszło do awarii Profilu Zaufanego – kluczowego narzędzia umożliwiającego dostęp do KSeF. Jak pisze Paweł Rochowicz, problemy dotknęły przede wszystkim mniejszych przedsiębiorców, których nie stać na alternatywne, płatne metody logowania. Utrudnienia objęły również inne usługi publiczne, m.in. ZUS. Ministerstwo Cyfryzacji tłumaczy, że przyczyną był gwałtowny wzrost liczby użytkowników i przeciążenie Węzła Identyfikacji Elektronicznej. Eksperci ostrzegają, że taka wpadka KSeF może obniżyć zaufanie firm do cyfrowych usług państwa.
Polski rynek kurierski przeżywa dynamiczny rozwój. Tylko w 2025 roku liczba firm kurierskich wzrosła o blisko 700 podmiotów – wynika z danych Dun & Bradstreet przygotowanych dla „Rzeczpospolitej”. Jak wskazuje Tomasz Starzyk, to bezpośredni efekt ekspansji e-commerce, który generuje rosnący popyt na usługi dostawcze. Prognozy zakładają, że do 2028 roku obroty handlu internetowego w Europie wzrosną o ponad jedną czwartą, co oznacza dalsze dobre perspektywy dla branży kurierskiej.
Grecja i Hiszpania dołączają do państw, które planują wprowadzenie zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci i młodzież. Hiszpania chce objąć zakazem osoby poniżej 16. roku życia, a Grecja rozważa granicę 15 lat. Premier Hiszpanii Pedro Sánchez podkreślił, że dzieci są narażone na zagrożenia w cyfrowej przestrzeni, w której nie powinny pozostawać bez kontroli. To kolejny sygnał zaostrzania regulacji wobec big techów w Europie.
Na rynkach finansowych widoczny jest zwrot w stronę mniejszych firm. Jak zauważa Andrzej Pałasz, fundusze inwestujące w średnie i małe spółki notują już dwucyfrowe stopy zwrotu, wyprzedzając szeroki rynek. Piotr Palenik z VeloFunds TFI wskazuje, że duże spółki technologiczne i zbrojeniowe są dziś wysoko wycenione, co sprzyja rotacji kapitału w stronę tradycyjnych sektorów. W Polsce inwestorzy coraz uważniej przyglądają się spółkom deweloperskim i budowlanym, korzystającym na spadających stopach procentowych i nadchodzącym boomie inwestycyjnym.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
