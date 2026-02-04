Kolejne kraje chcą ograniczyć media społecznościowe dzieciom

Grecja i Hiszpania dołączają do państw, które planują wprowadzenie zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci i młodzież. Hiszpania chce objąć zakazem osoby poniżej 16. roku życia, a Grecja rozważa granicę 15 lat. Premier Hiszpanii Pedro Sánchez podkreślił, że dzieci są narażone na zagrożenia w cyfrowej przestrzeni, w której nie powinny pozostawać bez kontroli. To kolejny sygnał zaostrzania regulacji wobec big techów w Europie.

Inwestorzy stawiają na małe i średnie spółki

Na rynkach finansowych widoczny jest zwrot w stronę mniejszych firm. Jak zauważa Andrzej Pałasz, fundusze inwestujące w średnie i małe spółki notują już dwucyfrowe stopy zwrotu, wyprzedzając szeroki rynek. Piotr Palenik z VeloFunds TFI wskazuje, że duże spółki technologiczne i zbrojeniowe są dziś wysoko wycenione, co sprzyja rotacji kapitału w stronę tradycyjnych sektorów. W Polsce inwestorzy coraz uważniej przyglądają się spółkom deweloperskim i budowlanym, korzystającym na spadających stopach procentowych i nadchodzącym boomie inwestycyjnym.

