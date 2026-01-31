Niepublikowane wcześniej dane finansowe skłoniły banki inwestycyjne do optymistycznych prognoz. Według nich SpaceX może pozyskać z rynku ponad 50 mld USD, osiągając przy tym wycenę przekraczającą 1,5 bln USD.

Z doniesień agencji Reutersa wynika, że przed wejściem na giełdę SpaceX analizuje możliwość fuzji z xAI – należącym do Muska startupem rozwijającym sztuczną inteligencję – lub zacieśnienie współpracy (w tym potencjalne połączenie) z Teslą.

Starlink: Silnik napędowy kosmicznego biznesu

Raportowany zysk operacyjny (EBITDA) to efekt dominacji systemu Starlink, który odpowiada za 50–80 proc. łącznych wpływów grupy. Od 2019 roku SpaceX wyniósł na orbitę 9,5 tys. satelitów Starlink, stając się globalnym liderem rynku z bazą ponad 9 mln użytkowników szerokopasmowego internetu. Segment ten, wspierany przez kontrakty rządowe oraz wojskową sieć Starshield, zapewnia stabilne przepływy pieniężne umożliwiające finansowanie rozwoju rakiety nośnej nowej generacji Starship.