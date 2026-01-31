Aktualizacja: 31.01.2026 12:15 Publikacja: 31.01.2026 10:52
Foto: REUTERS/Gabriel V. Cardenas
Niepublikowane wcześniej dane finansowe skłoniły banki inwestycyjne do optymistycznych prognoz. Według nich SpaceX może pozyskać z rynku ponad 50 mld USD, osiągając przy tym wycenę przekraczającą 1,5 bln USD.
Z doniesień agencji Reutersa wynika, że przed wejściem na giełdę SpaceX analizuje możliwość fuzji z xAI – należącym do Muska startupem rozwijającym sztuczną inteligencję – lub zacieśnienie współpracy (w tym potencjalne połączenie) z Teslą.
Raportowany zysk operacyjny (EBITDA) to efekt dominacji systemu Starlink, który odpowiada za 50–80 proc. łącznych wpływów grupy. Od 2019 roku SpaceX wyniósł na orbitę 9,5 tys. satelitów Starlink, stając się globalnym liderem rynku z bazą ponad 9 mln użytkowników szerokopasmowego internetu. Segment ten, wspierany przez kontrakty rządowe oraz wojskową sieć Starshield, zapewnia stabilne przepływy pieniężne umożliwiające finansowanie rozwoju rakiety nośnej nowej generacji Starship.
W 2024 roku SpaceX wzmocniło swoją pozycję w segmencie direct-to-device, co umożliwia smartfonom łączenie się z satelitami bez dodatkowych terminali, kupując od EchoStar prawa do częstotliwości o wartości 19 mld USD. Technologia ta ma umożliwić smartfonom bezpośrednią łączność z satelitami bez potrzeby używania dodatkowych terminali.
Wszystko wskazuje na to, że rynek przygotowuje się na największe IPO w historii rynków kapitałowych. Zgodnie z przeciekami, oferta publiczna może zbiec się w czasie z 55. urodzinami Elona Muska, które przypadają 28 czerwca.
Miliarder liczy na to, że Starship – po serii 11 lotów testowych – jeszcze w tym roku rozpocznie regularne misje komercyjne. W dalszej perspektywie rakieta ma posłużyć do budowy orbitalnych centrów danych AI, co stanowiłoby bezpośrednią realizację strategii połączenia sił SpaceX i xAI.
