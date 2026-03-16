Rządowy plan B dla SAFE, USA luzują sankcje na rosyjską ropę

Rząd uruchamia plan B dla programu SAFE mimo weta prezydenta, administracja Donalda Trumpa łagodzi sankcje na rosyjską ropę, a we Włoszech wraca dyskusja o energii jądrowej. Na warszawskiej giełdzie trwa korekta po wcześniejszych wzrostach.

Rządowy plan B dla SAFE

Po wecie prezydenta wobec ustawy o SAFE rząd przyjął uchwałę uruchamiającą program „Polska Zbrojna”. Dokument upoważnia ministrów obrony i finansów do podpisania umów związanych z unijnym programem. Pierwsze porozumienia z UE – pożyczkowe i operacyjne – mają zostać podpisane najprawdopodobniej na początku kwietnia. Rząd podtrzymał też deklarację, że środki z SAFE nie będą spłacane z budżetu MON. Przed Agencją Uzbrojenia i przemysłem obronnym stoi teraz szybkie podpisanie wielu kontraktów, m.in. na bojowe wozy piechoty Borsuk.

USA luzują sankcje na rosyjską ropę

Administracja Donalda Trumpa zdecydowała o czasowym zawieszeniu sankcji na rosyjską ropę załadowaną na statki do 12 marca. Zwolnienie ma obowiązywać do 11 kwietnia. To kolejny krok Waszyngtonu łagodzący restrykcje wobec rosyjskiego surowca. Wcześniej USA dopuściły również możliwość zakupu rosyjskiej ropy przez Indie. Decyzja spotkała się z krytyką części europejskich partnerów, którzy uznają, że na luzowanie sankcji wobec Rosji jest zbyt wcześnie.