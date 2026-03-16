Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

11 min. 20 sek.

Rządowy plan B dla SAFE, USA luzują sankcje na rosyjską ropę

Rząd uruchamia plan B dla programu SAFE mimo weta prezydenta, administracja Donalda Trumpa łagodzi sankcje na rosyjską ropę, a we Włoszech wraca dyskusja o energii jądrowej. Na warszawskiej giełdzie trwa korekta po wcześniejszych wzrostach.

Publikacja: 16.03.2026 07:00

Bartłomiej Kawałek

W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Reklama
Reklama

Rządowy plan B dla SAFE

Po wecie prezydenta wobec ustawy o SAFE rząd przyjął uchwałę uruchamiającą program „Polska Zbrojna”. Dokument upoważnia ministrów obrony i finansów do podpisania umów związanych z unijnym programem. Pierwsze porozumienia z UE – pożyczkowe i operacyjne – mają zostać podpisane najprawdopodobniej na początku kwietnia. Rząd podtrzymał też deklarację, że środki z SAFE nie będą spłacane z budżetu MON. Przed Agencją Uzbrojenia i przemysłem obronnym stoi teraz szybkie podpisanie wielu kontraktów, m.in. na bojowe wozy piechoty Borsuk.

Najpóźniej w kwietniu rząd podpisze umowę z KE na pożyczki z Instrumentu SAFE
Modernizacja Sił Zbrojnych
Rządowy plan B ws. SAFE. Wiemy, kiedy Polska zawrze umowę ws. pożyczki

USA luzują sankcje na rosyjską ropę

Administracja Donalda Trumpa zdecydowała o czasowym zawieszeniu sankcji na rosyjską ropę załadowaną na statki do 12 marca. Zwolnienie ma obowiązywać do 11 kwietnia. To kolejny krok Waszyngtonu łagodzący restrykcje wobec rosyjskiego surowca. Wcześniej USA dopuściły również możliwość zakupu rosyjskiej ropy przez Indie. Decyzja spotkała się z krytyką części europejskich partnerów, którzy uznają, że na luzowanie sankcji wobec Rosji jest zbyt wcześnie.

Kłopoty z dostawami z Bliskiego Wschodu to wielka szansa powrotu Rosji na rynki.
Ropa
Nie tylko Rosja zyskała na blokadzie Ormuzu. Iran zwiększa eksport
Reklama
Reklama

Włochy znów rozważają atom

Rząd premier Giorgii Meloni prowadzi konsultacje dotyczące powrotu Włoch do energetyki jądrowej. W ostatnich dniach włoscy przedstawiciele spotkali się z partnerami z Kanady i Francji, aby omówić możliwą współpracę. Powrót do atomu może jednak okazać się trudny. W przeszłości włoscy wyborcy dwukrotnie odrzucali energetykę jądrową w referendach.

Włosi obniżą rachunki za prąd jednym, podwyższając podatki drugim
Co2
Włosi obniżą rachunki za prąd jednym, podwyższając podatki drugim

Korekta na warszawskiej giełdzie

Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie wywołała korektę na warszawskiej giełdzie. Główne indeksy straciły w ostatnich tygodniach kilka proc. Mocniej przecenione zostały akcje spółek, które wcześniej notowały dynamiczne wzrosty, m.in. KGHM, Budimex czy Rainbow Tours. Pod presją znalazły się również walory Asseco Poland – inwestorzy obawiają się wpływu rozwoju sztucznej inteligencji na tradycyjne firmy z branży software.

„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama