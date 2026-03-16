11 min. 20 sek.
W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:
Po wecie prezydenta wobec ustawy o SAFE rząd przyjął uchwałę uruchamiającą program „Polska Zbrojna”. Dokument upoważnia ministrów obrony i finansów do podpisania umów związanych z unijnym programem. Pierwsze porozumienia z UE – pożyczkowe i operacyjne – mają zostać podpisane najprawdopodobniej na początku kwietnia. Rząd podtrzymał też deklarację, że środki z SAFE nie będą spłacane z budżetu MON. Przed Agencją Uzbrojenia i przemysłem obronnym stoi teraz szybkie podpisanie wielu kontraktów, m.in. na bojowe wozy piechoty Borsuk.
Mimo weta prezydenta, umowa z UE zostanie zawarta w najbliższych tygodniach, a MON lada dzień zacznie podpisywać kontrakty z przemysłem na zakup u...
Administracja Donalda Trumpa zdecydowała o czasowym zawieszeniu sankcji na rosyjską ropę załadowaną na statki do 12 marca. Zwolnienie ma obowiązywać do 11 kwietnia. To kolejny krok Waszyngtonu łagodzący restrykcje wobec rosyjskiego surowca. Wcześniej USA dopuściły również możliwość zakupu rosyjskiej ropy przez Indie. Decyzja spotkała się z krytyką części europejskich partnerów, którzy uznają, że na luzowanie sankcji wobec Rosji jest zbyt wcześnie.
Zyski z nawet czasowego zniesienia przez USA sankcji na eksport rosyjskiej ropy wyliczane są na 10 mld dol. Ale nie tylko Rosjanie już zyskują na t...
Rząd premier Giorgii Meloni prowadzi konsultacje dotyczące powrotu Włoch do energetyki jądrowej. W ostatnich dniach włoscy przedstawiciele spotkali się z partnerami z Kanady i Francji, aby omówić możliwą współpracę. Powrót do atomu może jednak okazać się trudny. W przeszłości włoscy wyborcy dwukrotnie odrzucali energetykę jądrową w referendach.
Włoski rząd przeniesie koszty zakupu uprawnień do emisji CO2 z rachunków za energię elektryczną do budżetu. Jednocześnie, aby sfinansować koszty te...
Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie wywołała korektę na warszawskiej giełdzie. Główne indeksy straciły w ostatnich tygodniach kilka proc. Mocniej przecenione zostały akcje spółek, które wcześniej notowały dynamiczne wzrosty, m.in. KGHM, Budimex czy Rainbow Tours. Pod presją znalazły się również walory Asseco Poland – inwestorzy obawiają się wpływu rozwoju sztucznej inteligencji na tradycyjne firmy z branży software.
„Twój Biznes” to codzienny podcast ekonomiczny tworzony przez redakcje „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”. Od poniedziałku do piątku o 7:30 Bartłomiej Kawałek przedstawia najnowsze wiadomości gospodarcze oraz aktualne informacje z rynków finansowych w Polsce i na świecie.
