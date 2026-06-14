Choć w bazie danych Krajowego Rejestru Długu liczba zadłużonych spółek typu JDG w ciągu roku spadła (o 7,3 tys. do 155,4 tys.), to przybyło im nieuregulowanych zobowiązań. Dług jednoosobowych spółek notowany w rejestrach KRD wzrósł w ciągu roku o 40 mln zł do 5,55 mld zł.

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Największe problemy ze spłatą należności mają spółki działające w branży handlowej (1,43 mld zł), transportowej (918,4 mln zł) oraz budowlanej (849,1 mln zł). Zdaniem ekspertów KRD to sektory, które szczególnie mocno odczuwają wysokie koszty stałe, opóźnienia w płatnościach i problemy z finansowaniem codziennej działalności.

Wierzycielami jednoosobowych firm są przede wszystkim instytucje finansowe: banki, firmy leasingowe czy ubezpieczyciele. Nieuregulowane należności wobec tych podmiotów to 4,1 mld zł, czyli ¾ wszystkich długów JDG.

Z danych Krajowego Rejestru Długu wynika, że średnie zadłużenie firm JDG w ciągu roku wzrosło o 1,8 tys. zł i wynosi 35,7 tys. zł.

Rośnie ryzyko niewypłacalności JDG

Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów, zauważa, że w przypadku JDG granica między finansami firmy a finansami właściciela jest bardzo cienka.

– Gdy kurczą się zamówienia lub rosną koszty działalności, konsekwencje szybko przenoszą się na domowy budżet przedsiębiorcy, jego zdolność kredytową, a finalnie na decyzję o dalszym prowadzeniu biznesu – mówi Łącki.

Zwraca też uwagę, że pogarszają się też perspektywy dotyczące możliwości regulowania tych należności.

– Choć większość jednoosobowych działalności gospodarczych wciąż zachowuje zdolność do terminowego wywiązywania się ze zobowiązań pieniężnych, to widać nieznaczne przesunięcie części firm z bezpiecznych kategorii w stronę tych z wyższym ryzykiem – mówi Łącki.

– Kurczy się grupa najbardziej solidnych płatniczo, a przybywa takich, z którymi współpraca wymaga większej ostrożności, stałego monitoringu i dokładniejszej oceny kondycji finansowej – dodaje.

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JDG też mają swoich dłużników

Rosnące zadłużenie jednoosobowych spółek to także efekt nieuregulowanych należności po stronie ich kontrahentów. Ci są im winni łącznie 693,4 mln zł – największymi dłużnikami JDG pozostają firmy budowlane i przemysłowe.

– Mikroprzedsiębiorcy, podejmując współpracę z dużym kontrahentem, często liczą na regularne zlecenia, większe przychody i szansę na rozwój. Zamiast tego zwykle otrzymują słabszą pozycję negocjacyjną i dłuższe terminy płatności, których nie mogą zmienić. Bez odpowiednich zabezpieczeń finansowych, na przykład w postaci faktoringu, taka relacja biznesowa może być bardzo ryzykowna – podkreśla Emanuel Nowak, ekspert firmy faktoringowej NFG.

Jak podaje GUS, w 2024 r. (ostatnie dostępne dane) w Polsce działa ok. 2,4 mln mikrofirm, czyli przedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób. W porównaniu z poprzednim rokiem liczba ta wzrosła o 66,3 tys., tj. o 2,9 proc. Wśród nich najwięcej było właśnie jednoosobowych działalności gospodarczych – 1,8 mln. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości podaje, że mikrofirmy wytwarzają 28,5 proc. PKB.