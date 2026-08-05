Nikołaj Storoński (Nik Storonsky), założyciel i prezes największego europejskiego neobanku Revolut, rozmawia z inwestorami o nowym systemie wynagrodzeń, który mógłby mu dać największy bonusowy pakiet akcji w historii Europy.

Reklama Reklama

Według „Financial Times” jest to długoterminowy program motywacyjny, który powiąże dodatkowe wynagrodzenie z osiągnięciem przez założyciela firmy ambitnych celów wzrostu Revoluta. Jeśli firma osiągnie wycenę około 500 mld dolarów, Storoński będzie uprawniony do znacznego dodatkowego pakietu akcji. Obecnie wynosi on 29 proc.

Revolut po śladach Muska w Tesli

Takie programy są powszechne wśród amerykańskich firm technologicznych. Najbardziej znanym przykładem jest system wynagrodzeń Elona Muska w Tesli, który zapewniał mu duże pakiety akcji po osiągnięciu z góry określonych celów firmy. Program ten pomógł Muskowi szybko powiększyć majątek, który obecnie wynosi 725 mld dolarów. To uczyniło Muska najbogatszym człowiekiem na Ziemi, według Forbesa.

Zmiana programu premiowego w Revolut jest związana z dynamicznym rozwojem działalności neobanku. Zgodnie z obecnym planem motywacyjnym, Storoński będzie mógł zwiększyć swój udział do około 40 proc., jeśli wycena firmy osiągnie 200 mld dolarów. Parametry nowego programu dla wyceny 500 mld dolarów nie zostały ujawnione. Zakładając podobną logikę premiowania, wartość jego udziałów osiągnie wtedy około 200 mld dolarów.

W tym scenariuszu Storonsky zostanie najbogatszym człowiekiem w Europie i jednym z 10 najbogatszych ludzi na planecie. Wyprzedzi obecnych liderów europejskich rankingów: Hiszpana Amancio Ortegę (148 mld dolarów), założyciela grupy Inditex, właściciela sieci odzieżowej Zara, oraz Francuza Bernarda Arnault (147,8 mld dolarów) - szefa LVMH, największej na świecie firmy produkującej dobra luksusowe.

Ile wart jest Revolut

Obecnie wartość Revoluta wynosi obecnie około 115 mld dolarów, a 29 proc. udziałów Storońskiego może być wycenionych na 33 mld dolarów. Jego udziały plasowałyby go na około 66. miejscu na liście światowych miliarderów magazynu Forbes, tuż za właścicielem ArcelorMittal, Lakshmi Mittalem.

Storoński urodził się w Dołgoprudnym w Rosji, ukończył Moskiewski Instytut Fizyki i Technologii, a następnie zbudował karierę finansową w Londynie, gdzie w 2015 roku założył Revolut wraz z Władem Jacenko. W 2022 roku przedsiębiorca zrzekł się rosyjskiego paszportu i otrzymał obywatelstwo Wielkiej Brytanii. Jest żonaty, ma czwórkę dzieci.

W listopadzie 2025 roku Revolut zaczął zamrażać i zamykać konta rosyjskich klientów (w tym emigrantów), którzy nie posiadali obywatelstwa lub miejsca zamieszkania Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tłumacząc to przestrzeganiem nowych sankcji UE wobec Rosji.