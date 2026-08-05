Karol Nawrocki
Rok po zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego na prezydenta większość Polaków pozytywnie ocenia jego dotychczasową działalność – wynika z sondażu United Surveys by IBRiS przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski.
Łącznie 56 proc. ankietowanych dobrze ocenia pierwszy rok prezydentury. Zdecydowanie pozytywną opinię wyraziło 33 proc. respondentów, a kolejne 23 proc. oceniło działania głowy państwa „raczej pozytywnie”.
Negatywną ocenę wystawiło 40,5 proc. badanych. W tej grupie 29,7 proc. odpowiedziało „zdecydowanie negatywnie”, natomiast 10,8 proc. – „raczej negatywnie”. Zdania nie miało 3,5 proc. uczestników badania.
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Szczegółowe wyniki pokazują, że ocena prezydentury Karola Nawrockiego jest silnie związana z sympatiami politycznymi respondentów.
Wśród wyborców partii tworzących koalicję rządzącą niemal nie występują pozytywne opinie o prezydencie. Żaden z badanych z tej grupy nie ocenił jego działalności zdecydowanie pozytywnie, a jedynie 7 proc. wskazało odpowiedź „raczej pozytywnie”.
Jednocześnie aż 89 proc. zwolenników obozu rządzącego negatywnie ocenia pierwszy rok prezydentury. Zdecydowanie krytyczną opinię wyraziło 77 proc. respondentów, a 12 proc. – raczej negatywną. Niezdecydowanych było 4 proc.
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Zupełnie inaczej wyglądają odpowiedzi wyborców opozycji. Pozytywnie pierwszy rok prezydentury oceniło 94 proc. z nich, w tym 66 proc. – zdecydowanie pozytywnie, a 28 proc. – raczej pozytywnie.
Oceny negatywne należą w tej grupie do rzadkości. Odpowiedź „raczej negatywnie” wybrało 4 proc. badanych, „zdecydowanie negatywnie” – 1 proc., a taki sam odsetek nie miał wyrobionej opinii.
Najwyższe poparcie Karol Nawrocki uzyskał wśród wyborców obu ugrupowań Konfederacji. Łącznie 97 proc. respondentów z tej grupy pozytywnie oceniło jego dotychczasową działalność – 62 proc. zrobiło to zdecydowanie, a 35 proc. raczej pozytywnie. Ocenę raczej negatywną wskazało 2 proc., a zdecydowanie negatywną 1 proc. badanych.
W grupie określonej jako pozostali wyborcy 58 proc. respondentów oceniło pierwszy rok prezydentury pozytywnie, w tym 23 proc. zdecydowanie, a 35 proc. raczej pozytywnie. Negatywną opinię wyraziło 36 proc. ankietowanych – 20 proc. raczej negatywną i 16 proc. zdecydowanie negatywną. Niezdecydowanych było 6 proc.
Sondaż został zrealizowany przez United Surveys by IBRIS na zlecenie Wirtualnej Polski w dniach od 24 do 25 lipca 2026 r., metodą mix-mode, która łączyła wywiady kwestionariuszowe realizowane drogą internetową (CAWI) ze wspomaganymi komputerowo standaryzowanymi wywiadami telefonicznymi (CATI), na próbie 1000 dorosłych Polaków.
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