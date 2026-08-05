Przedterminowe wybory w Krakowie odbędą się 27 września w związku z majowym referendum, w którym mieszkańcy Krakowa odwołali z funkcji prezydenta Aleksandra Miszalskiego (KO).

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Łukasz Gibała wystartuje w przedterminowych wyborach na prezydenta Krakowa

W środę Renata Ropska z biura prasowego Łukasza Gibały potwierdziła w rozmowie z PAP, że lokalny polityk wystartuje w wyborach.

– Rozpoczęliśmy proces rejestracji komitetu: KWW Łukasza Gibały – Kraków dla Mieszkańców – poinformowała, dodając, że w piątek po południu na konferencji prasowej ogłoszony zostanie oficjalny start kampanii.

Łukasz Gibała będzie ubiegał się o urząd prezydenta Krakowa po raz czwarty. W 2024 r. przegrał w II turze z Aleksandrem Miszalskim. W 2014 i 2018 zajmował trzecie miejsca, nie przechodząc do II tury.

Gibała jest założycielem stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców oraz klubu radnych miejskich o tej samej nazwie. Niegdyś związany z Ruchem Palikota i PO, były poseł dwóch kadencji. Studiował filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim, uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych i przez kilka lat był pracownikiem naukowym. Jest przedsiębiorcą.

Mocna konkurencja w walce o krakowski magistrat

Ubieganie się o funkcję prezydenta Krakowa zadeklarowali dotąd: były prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś, Bartosz Bocheńczak (Konfederacja), Michał Dwernicki (PiS), Daria Gosek-Popiołek (Lewica), jeden z inicjatorów referendum odwoławczego prezydenta miasta – Jan Hoffman, Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), Aleksandra Owca (Partia Razem), Monika Piątkowska (KO, PSL), Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska), Marta Ratuszyńska (ugrupowania Dobry Radom), celebrytka Marianna Schreiber, Grażyna Zofia Świat (Bezpartyjni Samorządowcy Małopolski), były radny Krakowa Łukasz Wantuch.