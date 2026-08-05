Przed tygodniem portal Goniec.pl opublikował fragmenty czerwcowego przesłuchania Jarosława Kaczyńskiego, który zeznawał przed prokuraturą w tzw. sprawie dwóch wież. Prokuratura Okręgowa w Warszawie informowała, że prowadzi czynności w tej sprawie. Pojawiło się oskarżenie, że źródłem wycieku był Roman Giertych, poseł KO, a jednocześnie pełnomocnik Gerarda Birgfellnera, który uważał, że został poszkodowany w tej sprawie (chodziło o doprowadzenie go do niekorzystnego rozporządzania mieniem wielkiej wartości). Prokuratura ujawniła, że „jedyną osobą, która wystąpiła o dostęp do całości akt sprawy był jeden z pełnomocników pokrzywdzonego, uprzednio pouczony o treści art. 241 k.k. (dotyczy tajemnicy postępowania przygotowawczego)”.

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Donald Tusk o Romanie Giertychu: Nie jest świętą krową

– Gdyby się okazało, że pan poseł Giertych cokolwiek zrobił nielegalnie, np. wyniósł te materiały, to oczywiście poniesie konsekwencje – powiedział Tusk pytany o te doniesienia.

– Nie odniosłem wrażenia, że prokuratura oficjalnie stwierdziła, że pan Roman Giertych odpowiada za wynoszenie dokumentów – stwierdził również.

Premier zapowiedział, że „zapyta wprost prokuratora generalnego, czy takie jest przekonanie prokuratury”. – Jeśli tak, to oczekuję natychmiastowego wszczęcia dochodzenia w tej sprawie. Proszę mi wierzyć, że Roman Giertych nie jest świętą krową. Jeśli złamał prawo, jest out – podsumował

Donald Tusk o sytuacji w województwie lubelskim w nocy, gdy na Polskę spadła rosyjska rakieta: Mam obudzić dyżurnego?

Tuska pytano też m.in. o doniesienia Wirtualnej Polski, która relacjonowała, że w nocy z 29 na 30 lipca, gdy na województwo lubelskie spadła rosyjska rakieta Ch-101, system alarmowy nie zadziałał ze względu na błędy ludzkie (m.in. dlatego, że jeden z dyżurnych zaspał).

– Ja z reguły zawsze biorę na siebie całą odpowiedzialność za wszystko co się dzieje w Polsce wtedy, kiedy jestem premierem. Ta słynna wina Tuska dotyczy każdego elementu życia w Polsce, jakoś z tym żyję – odparł.

– Technicznie trudno mi odpowiadać za to: mam obudzić dyżurnego w powiecie biłgorajskim? – pytał jednocześnie.

– Z punktu widzenia premiera ważne było, jak działa w takiej sytuacji MON, dowództwo Sił Zbrojnych, piloci, procedury stricte wojskowe. Od początku wiedzieliśmy, że w takich sytuacjach nic nie będzie idealne na 100 proc. Kwestie dyżurnych w powiatach bardzo dokładnie zbadamy. Sprawdzimy też, kto odpowiada w tych powiatach za władzę publiczną (…). Intuicja mi podpowiada, że włodarzami tych powiatów nie są moi polityczni znajomi – zaznaczył premier.

Tusk zapowiedział również wyciągnięcie wniosków i „sprawdzenie dokładnie, co się stało, że nie w tym samym momencie” zawyły syreny w całym województwie lubelskim.