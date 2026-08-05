Prezydent Rosji Władimir Putin postępuje zgodnie z zasadą z powieści George’a Orwella „Rok 1984”: „Kto kontroluje przeszłość, ten kontroluje przyszłość” – pisze Gestwa w eseju opublikowanym na portalu tygodnika „Der Spiegel”. Autor przypomniał, że celem byłego agenta KGB Putina, który objął urząd prezydenta Rosji 7 maja 2000 r., było od początku „zjednoczenie wszystkich Rosjan, aby zbudować potęgę Rosji”.

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Niemiecki historyk przypomina: Jedną z pierwszych decyzji Władimira Putina było przywrócenie hymnu z czasów Józefa Stalina

„Siła państwa i jedność społeczeństwa stanowiły stałe punkty rosyjskiej polityki, która posługuje się historią jak bronią, żeby zjednoczyć Rosjan wokół Putina i sprowadzić na Europę wojnę i agresję” – pisze historyk z Instytutu Europy Wschodniej w Tybindze, przypominając, że jedną z pierwszych decyzji przywódcy Rosji po objęciu urzędu prezydenta było przywrócenie sowieckiego hymnu z czasów Stalina.

Wojna przeciw Ukrainie przedstawiana jest jak kontynuacja Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, której celem jest pokonanie „faszyzmu w Ukrainie”. Do tego propagandowego spektaklu wprzęgnięta została Cerkiew prawosławna, która mówi o „świętej wojnie” przeciw „zachodniemu satanizmowi” – czytamy w eseju na łamach „Der Spiegel”. Historyk zwraca uwagę, że indoktrynacja za pomocą historycznych mitów, której celem jest militaryzacja społeczeństwa, rozpoczyna się już w szkołach. Jak twierdzi Putin, wojny wygrywają nie dowódcy, lecz nauczyciele.

Jak Władimir Putin wykorzystuje historię. Przykładem wystawa w Katyniu

Historia służy Kremlowi do dyskredytowania innych państw i obchodzenia prawa międzynarodowego – stwierdza autor, przypominając, że Rosja przedstawia aneksję Krymu jako „historyczną sprawiedliwość”, a wobec Ukrainy stosuje imperialny i agresywny termin „Noworosja”.

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Przykładem „perfidnego manipulowania” historią jest – według niemieckiego historyka – otwarta w kwietniu 2026 r. wystawa Rosyjskiego Towarzystwa Wojskowo-Historycznego „Dziesięć wieków polskiej rusofobii”. Na miejsce ekspozycji wybrano poświęcone polskim ofiarom miejsce pamięci w Katyniu. „W lesie oddalonym o 20 km od Smoleńska w kwietniu i maju 1940 r. siepacze sowieckich tajnych służb zastrzelili 4400 aresztowanych Polaków, w większości oficerów” – przypomniał Gestwa.

Nowa rosyjska wystawa, przedstawiająca Polaków jako ludzi notorycznie nienawidzących Rosji, służy Kremlowi do „zmiany ofiar w sprawców”. Celem jest zatarcie odpowiedzialności za stalinowski terror przeciw polskiej ludności – tłumaczy niemiecki historyk.

Prezydent Rosji uważa, że ma do spełnienia historyczną misję – chce „skorygować znienawidzony świat, który jego zdaniem poszedł w niewłaściwym kierunku i upokorzył Rosję”. „Putin nie przejdzie do historii ani jako reformator, ani jako modernizator Rosji. Putin chce pisać historię jako zdobywca. Dla swojego bezwzględnego tryumfu wojennego spycha Ukrainę w przepaść morderczej wojny na wyniszczenie, a przy okazji wykrwawia swój własny kraj wojskowo, demograficznie i gospodarczo. Przynajmniej w ten sposób stawia się w jednej linii ze swoim wielkim idolem – Piotrem I” – konkluduje Klaus Gestwa.