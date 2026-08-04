Z dokumentacji medycznej ujawnionej przez Departament Zdrowia i Opieki Społecznej stanu Michigan wynika, że obie zmarłe osoby cierpiały na poważne schorzenia współistniejące, a przebieg zakażenia oraz odwodnienie mogły przyczynić się do pogorszenia ich stanu zdrowia. Władze nie ujawniły dodatkowych informacji o zmarłych.

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Amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chiorobom (Centers for Disease Control and Prevention - CDC) potwierdziły, że są świadome dwóch zgonów związanych z epidemią u osób z chorobami współistniejącymi.

Eksperci podkreślają jednak, że śmierć z powodu cyklosporozy należy do rzadkości. Sama choroba zazwyczaj nie zagraża życiu, choć u osób starszych, przewlekle chorych lub z osłabioną odpornością może prowadzić do groźnego odwodnienia i powikłań.

W samym Michigan potwierdzono dotąd 11 234 przypadki zakażenia, z czego 193 osoby wymagały hospitalizacji.

Ponad 18 tysięcy zakażeń w całym kraju

Cyklosporoza jest wywoływana przez mikroskopijnego pasożyta Cyclospora cayetanensis. Do zakażenia dochodzi najczęściej po spożyciu skażonej żywności lub wody. Choroba objawia się przede wszystkim gwałtowną, wodnistą biegunką, której mogą towarzyszyć bóle brzucha, nudności, utrata apetytu, zmęczenie i utrata masy ciała.

W Stanach Zjednoczonych liczba zachorowań zwykle wzrasta od maja do końca sierpnia. W tym roku skala epidemii jest jednak znacznie większa niż w poprzednich sezonach.

Według CDC w bieżącym sezonie wykryto już ponad 18 tys. przypadków choroby. Ponad 6,7 tys. zostało laboratoryjnie potwierdzonych, natomiast około 11,5 tys. kolejnych jest jeszcze analizowanych, aby ustalić, czy zakażenie nastąpiło na terenie USA.

Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA), we współpracy z CDC oraz władzami stanowymi, prowadzi dochodzenia dotyczące kilku ognisk zakażeń. Największe z nich obejmuje stany środkowo-zachodniej części kraju.

W związku z epidemią wycofano z rynku partie sałaty lodowej dostarczanej przez firmę Taylor Farms. Służby ostrzegają jednak, że część skażonych produktów mogła już zostać spożyta lub sprzedana przed ogłoszeniem wycofania.

Specjaliści zalecają zwracanie uwagi na komunikaty sanitarne i zachowanie szczególnej ostrożności przy spożywaniu świeżych warzyw i owoców, zwłaszcza jeśli pochodzą z wycofanych partii.