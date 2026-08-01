Wyniki badania zaprezentowano na eksperckim spotkaniu „Nutrition 2026”. Jest to najważniejsze coroczne spotkanie Amerykańskiego Towarzystwa Żywieniowego (American Society for Nutrition), które odbyło się w dniach 25 do 28 lipca w National Harbor w stanie Maryland w USA.

Reklama Reklama

Dieta z zegarkiem w ręku. Jak przebiegało badanie?

W badaniu pod kierunkiem dr Sue Shapses z amerykańskiego Rutgers University w New Brunswick w stanie New Jersey wzięło udział 47 kobiet w wieku 50–79 lat z nadwagą lub otyłością. Wszystkim uczestniczkom zalecono ograniczenie spożycia kalorii o 500 kcal dziennie. Grupa 26 kobiet została poproszona o ograniczenie czasu przyjmowania pokarmów w ciągu dnia – mogły jeść wyłącznie w przedziale czasowym krótszym niż dziewięć godzin na dobę. Ten sposób żywienia określa się mianem postu przerywanego. Reszta pań zachowała typowe okno żywieniowe, tj. około 12 godzin dziennie.

W grupie stosującej post przerywany kobiety spożywały posiłki zazwyczaj w godzinach od 10 do 18, a okno żywieniowe wynosiło średnio 8,2 godz. na dobę, podczas gdy w drugiej grupie – średnio 12,3 godziny na dobę.

Lepsze wyniki w testach pamięci i planowania. Co dało ograniczenie czasu jedzenia?

Po sześciu miesiącach uczestniczki badania w obu grupach schudły średnio po ok. 6,8 kg. W porównaniu z paniami, które stosowały 12-godzinne okno żywieniowe, te, które spożywały posiłki jedynie w ciągu 8–9 godzin dziennie, osiągnęły na koniec lepsze wyniki w testach dotyczących planowania przestrzennego i rozwiązywania problemów.

Te uczestniczki badania popełniały też mniej błędów w testach oceniających pamięć oraz zdolności uczenia się. Nie stwierdzono natomiast istotnych różnic w wynikach testów dotyczących czasu reakcji oraz testów dotyczących wielozadaniowości (sprawdzają one zdolność uczestnika do radzenia sobie ze sprzecznymi informacjami, a także do ignorowania informacji nieistotnych dla wykonywanego zadania).

Post przerywany poprawia pamięć i chroni mózg w starszym wieku

– Już sama utrata masy ciała pozwala ograniczyć związany z wiekiem spadek funkcji poznawczych, a nasze dane sugerują, że dodatkowe korzyści można osiągnąć, rezygnując z jedzenia na cztery godziny przed snem i ograniczając czas przyjmowania pokarmów do 8–9 godzin na dobę – skomentowała dr Sue Shapses.

Zdaniem autorów pracy konieczne są dalsze badania, które pozwolą zweryfikować uzyskane wyniki w większej grupie uczestników. Naukowcy planują również zbadać, jakie mechanizmy mogą tłumaczyć korzystny wpływ postu przerywanego na zdolności poznawcze. Jak spekulują, może chodzić np. zależności między rytmem okołodobowym, stanem zapalnym a zdrowiem metabolicznym.