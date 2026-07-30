Amerykański Departament Stanu zaliczył poważną wpadkę podczas globalnej konferencji AIDS 2026 w Rio de Janeiro. W trakcie oficjalnej prezentacji pokazano mapę Afryki, na której błędnie oznaczono położenie wszystkich państw kontynentu. Grafika wywołała poruszenie wśród uczestników wydarzenia, a jej zdjęcia szybko trafiły do internetu.

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Agencja Reutera przeanalizowała nagranie z konferencji. Błędna mapa pojawiła się w połowie wystąpienia poświęconego nowym porozumieniom Departamentu Stanu dotyczącym współpracy w dziedzinie zdrowia.

Analiza wykazała, że grafika zawierała znak wodny wskazujący, że została wygenerowana przy użyciu narzędzi OpenAI. Firma nie odpowiedziała na prośbę Reutersa o komentarz.

Departament Stanu bierze odpowiedzialność za błędną mapę Afryki

Departament Stanu przyznał się do błędu i oświadczył, że bierze „pełną odpowiedzialność” za zamieszanie. Według resortu mapę przygotował członek zespołu, który w pośpiechu wprowadzał zmiany w prezentacji przed rozpoczęciem wydarzenia.

Skala pomyłek była jednak ogromna. Nigeria, gdzie obecnie stacjonuje kilkuset amerykańskich żołnierzy, została przedstawiona jako śródlądowe państwo położone na Saharze. Mozambik, znajdujący się w południowo-wschodniej części kontynentu, przeniesiono na róg Afryki. Z kolei Wybrzeże Kości Słoniowej zamiast w Afryce Zachodniej znalazło się po przeciwnej stronie kontynentu.

– Ktokolwiek stworzył i zatwierdził ten slajd, nie wiedział, gdzie znajdują się kraje w Afryce, i nie zadał sobie trudu, by sprawdzić swoją pracę – napisał Matt Petit, zajmujący się sztuczną inteligencją i geopolityką w Radzie Atlantyckiej.

Amerykański resort dyplomacji odniósł się do sprawy w oficjalnym oświadczeniu. – Bierzemy pełną odpowiedzialność za zamieszanie i błędny obraz sytuacji, jaki wywołało to wśród uczestników, w tym naszych afrykańskich partnerów – przekazał Departament Stanu.

USA ograniczają część programów walki z AIDS

Prezentację podczas konferencji prowadził Jeff Graham, główny wysłannik USA ds. zdrowia. Nadzoruje on Prezydencki Plan Awaryjny na rzecz Pomocy w Zwalczaniu AIDS, znany jako PEPFAR. Graham nie odpowiedział na prośby Reutersa o komentarz.

Departament Stanu zapewnił, że mimo wpadki dyskusje podczas konferencji były „merytoryczne i konstruktywne”. Resort podkreślił również, że Stany Zjednoczone pozostają zaangażowane w walkę z AIDS i chcą koncentrować się na działaniach przynoszących wymierne rezultaty.

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Kontrowersje wokół prezentacji pojawiły się w czasie zmian w amerykańskiej polityce dotyczącej finansowania międzynarodowych programów zdrowotnych.

Ubiegłoroczna decyzja administracji Donalda Trumpa o wstrzymaniu części finansowania do czasu przeprowadzenia przeglądu zakłóciła funkcjonowanie programów pomocowych na całym świecie. Podstawowa działalność PEPFAR, w tym dostarczanie leków ratujących życie, została jednak w dużej mierze wznowiona.

Stany Zjednoczone ograniczają jednocześnie wydatki w innych obszarach, między innymi na profilaktykę oraz nadzór epidemiologiczny. Waszyngton planuje również całkowite wycofanie programu PEPFAR z Republiki Południowej Afryki.