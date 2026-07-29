Była szefowa niemieckiego MSZ-u pytana o Radę Pokoju utworzoną przez prezydenta USA Donalda Trumpa stwierdziła, że organ ten stanowi „zaproszenie do powrotu do czasów, w których ponownie obowiązuje prawo silniejszego zamiast siły prawa”.

Baerbock powiedziała, że Rada przestawiła ONZ-owi sprawozdanie ze swojej działalności. „Bardzo wyraźnie okazało się przy tym, że nie poczyniono postępów w niemal żadnym z zapowiadanych działań – ani w rozbrojeniu Hamasu, ani w poprawie sytuacji humanitarnej, ani w ustanowieniu palestyńskiej administracji” – stwierdziła.

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Pytana o to, które państwa imponują jej na forum ONZ, wymieniła Hiszpanię. A także Kanadę, Meksyk oraz Danię, których rządy w kontekście amerykańskich gróźb dotyczących Grenlandii „jasno pokazały, że nie można uchylać się od reakcji, gdy podejmowane są próby przesuwania granic”.

W wywiadzie dla „SZ” poruszono również temat głośnej porażki Niemiec na wiosnę w staraniach o miejsce niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Baerbock oceniła w tym kontekście, że gdy „milczy się w chwili, gdy w Wenezueli czy podczas wojny z Iranem otwarcie łamana jest Karta Narodów Zjednoczonych, to niektórzy naturalnie zaczynają się zastanawiać, dlaczego właściwie Niemcy kandydują do Rady Bezpieczeństwa”.

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Szefowa MSZ Niemiec w latach 2021-2025 ujawniła także, że podczas wyboru na stanowisko przewodniczącej Zgromadzenia Ogólnego ONZ we wrześniu rok temu „doświadczyła rosyjskich gróźb i ataków, w tym sfabrykowanych materiałów pornograficznych”. Powodem było jej „zdecydowane opowiadanie się za europejskim ładem pokojowym i wolnością Ukrainy”.