Jared Leto
Cztery kobiety oskarżyły Jareda Leto – amerykańskiego aktora i wokalistę zespołu Thirty Seconds to Mars – o zachowania, które mogły stanowić przestępstwo seksualne. Do opisywanych zdarzeń miało dochodzić, gdy kobiety były nastolatkami. Ich relacje przedstawiono w dokumencie BBC „Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret”.
Według BBC zdarzenia miały miejsce w latach 2002–2016. Leto był wówczas po trzydziestce lub czterdziestce. Obecnie ma 54 lata.
Jedna z kobiet twierdzi, że gdy miała 17 lat, Leto zaatakował ją w łazience motelu.
Druga utrzymuje, że w wieku 19 lat niespodziewanie została z nim sama w pokoju hotelowym. Według jej relacji aktor miał wówczas grozić jej napaścią seksualną.
Kolejna kobieta twierdzi, że odbyła z Jaredem Leto stosunek seksualny w Kalifornii, gdy miała 17 lat. Jak podaje BBC, zgodnie z prawem tego stanu taka sytuacja byłaby uznana za gwałt, ponieważ wiek przyzwolenia na kontakty seksualne wynosi tam 18 lat. Kobieta przekazała również, że rozmawiała z Leto o obowiązującej granicy wieku. Jak twierdzi, miał on zbagatelizować tę kwestię.
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Czwarta z kobiet utrzymuje, że gdy miała 16 lat, Leto wielokrotnie dzwonił do niej i prowadził rozmowy o jednoznacznie seksualnym charakterze. Według jej relacji co najmniej raz miał także zasugerować, że powinni odbyć stosunek seksualny. Kobieta miała otrzymać umowę o zachowaniu poufności, która miała uniemożliwić jej publiczne mówienie o relacji z Leto. BBC poinformowało, że zapoznało się z dokumentem. Kobieta odmówiła jego podpisania.
W dokumencie „Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret” łącznie występuje dziesięć kobiet, które oskarżają aktora i muzyka o niewłaściwe zachowania o charakterze seksualnym. BBC zaznacza, że dziewięć z tych kobiet po raz pierwszy zdecydowało się publicznie opowiedzieć swoje historie. Dodano też, że stacji udało się zweryfikować część relacji poprzez rozmowy z przyjaciółmi i członkami rodzin kobiet, którym opowiadały one o spotkaniach z Leto już w czasie, gdy do nich dochodziło. W niektórych przypadkach BBC zapoznało się także ze zdjęciami i wiadomościami, które – jak podano – „wspierają relacje kobiet”.
W dokumencie znalazły się też relacje dwóch osób, które współpracowały z zespołem Jareda Leto, Thirty Seconds to Mars. Według nich pracownicy czuli się niekomfortowo z powodu zachowania muzyka. Osoby te twierdzą między innymi, że Leto czasami zapraszał nastoletnie dziewczęta za kulisy, do swojej garderoby lub do domu, w którym nagrywał muzykę.
BBC podaje, że mimo wielokrotnych prób skontaktowania się z Jaredem Leto aktor nie odpowiedział na przedstawione mu zarzuty.
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Jared Leto jest znanym aktorem od lat 90. Do jego pierwszych znaczących ról filmowych należały występy w „Fight Club”, „The Thin Red Line” oraz „Girl, Interrupted”.
Za rolę w filmie „Dallas Buyers Club” zdobył Oscara. Wystąpił także w takich produkcjach jak „Suicide Squad” i „Blade Runner 2049”, a ostatnio również w „Masters of the Universe”.
Leto jest również muzykiem i członkiem zespołu Thirty Seconds to Mars, który powstał w 1998 r. Grupa jest znana między innymi z utworów „The Kill”, „Kings and Queens” oraz „This Is War”. Zespół koncertuje obecnie w Europie.
To nie pierwsze oskarżenia kierowane pod adresem Jareda Leto. W ubiegłym roku amerykańska DJ-ka Allie Teilz napisała w mediach społecznościowych, że Leto miał ją zaatakować, gdy miała 17 lat.
W osobnym materiale opublikowanym przez Air Mail dziewięć kobiet oskarżyło Leto o niewłaściwe zachowania, do których miało dochodzić na przestrzeni lat.
Aktor zaprzeczył tym zarzutom.
Osoby, które doświadczyły gwałtu lub innej formy przemocy seksualnej, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia. Fundacja Feminoteka prowadzi telefon przeciwprzemocowy dla kobiet i dziewcząt powyżej 15. roku życia pod numerem 888 88 33 88. Organizacja oferuje m.in. pomoc psychologiczną, prawną i terapeutyczną.
Całodobową pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym przestępstwami seksualnymi, można uzyskać także pod numerem +48 222 309 900. Linia Pomocy Pokrzywdzonym zapewnia możliwość uzyskania wsparcia psychologicznego i prawnego.
Pod numerem 800 120 002 działa bezpłatne, całodobowe Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.
Osoby dorosłe znajdujące się w kryzysie emocjonalnym mogą natomiast skorzystać z bezpłatnego, całodobowego Kryzysowego Telefonu Zaufania pod numerem 116 123.
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