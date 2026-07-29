Cztery kobiety oskarżyły Jareda Leto – amerykańskiego aktora i wokalistę zespołu Thirty Seconds to Mars – o zachowania, które mogły stanowić przestępstwo seksualne. Do opisywanych zdarzeń miało dochodzić, gdy kobiety były nastolatkami. Ich relacje przedstawiono w dokumencie BBC „Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret”.

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Według BBC zdarzenia miały miejsce w latach 2002–2016. Leto był wówczas po trzydziestce lub czterdziestce. Obecnie ma 54 lata.

Wstrząsające relacje w dokumencie BBC. Poważne oskarżenia wobec Jareda Leto

Jedna z kobiet twierdzi, że gdy miała 17 lat, Leto zaatakował ją w łazience motelu.

Druga utrzymuje, że w wieku 19 lat niespodziewanie została z nim sama w pokoju hotelowym. Według jej relacji aktor miał wówczas grozić jej napaścią seksualną.

Kolejna kobieta twierdzi, że odbyła z Jaredem Leto stosunek seksualny w Kalifornii, gdy miała 17 lat. Jak podaje BBC, zgodnie z prawem tego stanu taka sytuacja byłaby uznana za gwałt, ponieważ wiek przyzwolenia na kontakty seksualne wynosi tam 18 lat. Kobieta przekazała również, że rozmawiała z Leto o obowiązującej granicy wieku. Jak twierdzi, miał on zbagatelizować tę kwestię.

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Czwarta z kobiet utrzymuje, że gdy miała 16 lat, Leto wielokrotnie dzwonił do niej i prowadził rozmowy o jednoznacznie seksualnym charakterze. Według jej relacji co najmniej raz miał także zasugerować, że powinni odbyć stosunek seksualny. Kobieta miała otrzymać umowę o zachowaniu poufności, która miała uniemożliwić jej publiczne mówienie o relacji z Leto. BBC poinformowało, że zapoznało się z dokumentem. Kobieta odmówiła jego podpisania.

Byli współpracownicy Thirty Seconds to Mars mówią o dyskomforcie przy pracy z Leto

W dokumencie „Jared Leto: Hollywood’s Dark Secret” łącznie występuje dziesięć kobiet, które oskarżają aktora i muzyka o niewłaściwe zachowania o charakterze seksualnym. BBC zaznacza, że dziewięć z tych kobiet po raz pierwszy zdecydowało się publicznie opowiedzieć swoje historie. Dodano też, że stacji udało się zweryfikować część relacji poprzez rozmowy z przyjaciółmi i członkami rodzin kobiet, którym opowiadały one o spotkaniach z Leto już w czasie, gdy do nich dochodziło. W niektórych przypadkach BBC zapoznało się także ze zdjęciami i wiadomościami, które – jak podano – „wspierają relacje kobiet”.

W dokumencie znalazły się też relacje dwóch osób, które współpracowały z zespołem Jareda Leto, Thirty Seconds to Mars. Według nich pracownicy czuli się niekomfortowo z powodu zachowania muzyka. Osoby te twierdzą między innymi, że Leto czasami zapraszał nastoletnie dziewczęta za kulisy, do swojej garderoby lub do domu, w którym nagrywał muzykę.

BBC podaje, że mimo wielokrotnych prób skontaktowania się z Jaredem Leto aktor nie odpowiedział na przedstawione mu zarzuty.

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To nie pierwsze tego rodzaju oskarżenia wobec Jareda Leto

Jared Leto jest znanym aktorem od lat 90. Do jego pierwszych znaczących ról filmowych należały występy w „Fight Club”, „The Thin Red Line” oraz „Girl, Interrupted”.

Za rolę w filmie „Dallas Buyers Club” zdobył Oscara. Wystąpił także w takich produkcjach jak „Suicide Squad” i „Blade Runner 2049”, a ostatnio również w „Masters of the Universe”.

Leto jest również muzykiem i członkiem zespołu Thirty Seconds to Mars, który powstał w 1998 r. Grupa jest znana między innymi z utworów „The Kill”, „Kings and Queens” oraz „This Is War”. Zespół koncertuje obecnie w Europie.

To nie pierwsze oskarżenia kierowane pod adresem Jareda Leto. W ubiegłym roku amerykańska DJ-ka Allie Teilz napisała w mediach społecznościowych, że Leto miał ją zaatakować, gdy miała 17 lat.

W osobnym materiale opublikowanym przez Air Mail dziewięć kobiet oskarżyło Leto o niewłaściwe zachowania, do których miało dochodzić na przestrzeni lat.

Aktor zaprzeczył tym zarzutom.