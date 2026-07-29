Fińska firma energetyczna Fingrid wysłała stosowne ostrzeżenie rosyjskim operatorom telekomunikacyjnym i operatorowi Rossieti, poinformowały źródła z rynku telekomunikacyjnego gazety „Kommiersant”. Według jednego ze źródeł planowane jest odcięcie światłowodowych linii komunikacyjnych (FOCL) i demontaż wież.

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Rosyjscy operatorzy już negocjują z Finami

Od 2022 r., czyli rosyjskiej napaści na Ukrainę około 60-70 proc. międzynarodowego ruchu internetowego do Rosji przechodzi tranzytem przez Finlandię. Według źródła „Kommersanta”, rosyjscy operatorzy prowadzą obecnie negocjacje z fińskimi firmami telekomunikacyjnymi w sprawie zapewnienia alternatywnych tras. „Są opcje; to kwestia czasu. Poza tym wielu operatorów ma rezerwy na innych trasach” – wyjaśniło źródło. Nikt jednak oficjalnie nie komentuje sprawy ani nie wyjaśnia, jak wpłynie ona na rosyjski internet po zakończeniu 2026 r.

Anton Prokopienko z firmy internetowej Vigo ocenia, że zatrzymanie światłowodowych linii komunikacyjnych w kierunku fińskim może wpłynąć na jakość usług telekomunikacyjnych w Północno-Zachodnim Okręgu Federalnym, czyli tam, gdzie leżą Moskwa i Petersburg. Zaraz jednak zapewnia, że dla europejskiej części Rosji, Finlandia nie jest jedyną drogą tranzytu internetu. Jakie są inne? Prokopienko wymienia Białoruś, kraje bałtyckie (nie wiadomo, które) oraz podmorskie systemy kablowe na Morzu Bałtyckim. Te ostatnie od rosyjskiej wojny były wielokrotnie uszkadzane m.in. przez chińskie statki ciągnące kotwicę po dnie.

Z alternatywą może więc być słabo. Prokopienko przyznaje, że z powodu wyłączenia fińskich linii, możliwości rezerwowania przepustowości sieci będą mniejsze. A to z kolei będzie wymagało rekonfiguracji i przekierowania ruchu międzynarodowego.

Dlatego jeśli utraconej przepustowości nie uda się zrekompensować alternatywnymi trasami, przeciążenie niektórych odcinków sieci może prowadzić do wzrostu opóźnień i pogorszenia dostępu do międzynarodowych usług internetowych dla użytkowników w europejskiej, czyli najważniejszej części Rosji.