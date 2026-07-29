Rozmowa rozpoczyna się od oceny wydarzeń, które definitywnie zmieniły układ sił po prawej stronie sceny politycznej. Zdaniem Michała Kolanki nie ma już odwrotu. – Dzisiaj kości zostały rzucone. Widać, że środowisko Mateusza Morawieckiego nie zdecydowało się czekać – gość podcastu podkreśla, że ewentualna ponowna współpraca różnych środowisk prawicy może nastąpić dopiero przed wyborami parlamentarnymi w 2027 r.

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Dużo miejsca poświęcono również pierwszym sondażom pokazującym potencjał nowego projektu Mateusza Morawieckiego. Choć uzyskane poparcie daje podstawy do dalszej działalności, nie przesądza jeszcze o sukcesie. Jak zauważa Michał Kolanko: „Na razie wygląda to po prostu na nowy projekt w ramach prawicy. To jest przetasowanie w ramach tego samego elektoratu”.

Co oferuje Mateusz Morawiecki?

Jednym z głównych problemów nowego ugrupowania pozostaje brak wyraźnie odróżniającej się oferty programowej. Michał Kolanko zwraca uwagę, że przedstawione propozycje przypominają wcześniejsze deklaracje polityczne Mateusza Morawieckiego. – Na razie to wygląda wszystko na recykling tego, co już było – ocenia Kolanko.

W rozmowie pojawia się również pytanie o to, kto jest rzeczywistym adresatem nowego projektu politycznego. Zdaniem gościa odpowiedź wciąż nie jest oczywista. – Ani Morawiecki, ani jego ludzie w kuluarach, nie są w stanie wytłumaczyć, kto tak naprawdę jest ich wyborcą – mówi Kolanko. To właśnie odpowiedź na to pytanie ma zdecydować o przyszłości Rozwoju Plus.

Zyskał premier Tusk. Nie robiąc nic

Rozłam na prawicy może jednak mieć znaczenie nie tylko dla samego PiS. Michał Kolanko zauważa, że już dziś polityczne konsekwencje są widoczne w symulacjach podziału mandatów. – Premier Tusk, absolutnie nie robiąc nic zupełnie w tej sprawie, zyskał kilkanaście mandatów więcej – podsumowuje gość „Rzecz w tym”. To efekt rozproszenia głosów po prawej stronie sceny politycznej, a nie zmian poparcia dla koalicji rządzącej.

Ważnym wątkiem rozmowy jest także pytanie o prawdziwe cele Mateusza Morawieckiego. Przez wiele miesięcy jego współpracownicy przekonywali, że opuszczenie PiS oznaczałoby oddanie partii w ręce przeciwników. Tymczasem dziś sytuacja wygląda zupełnie inaczej. – Mateusz Morawiecki zrealizował scenariusz, przed którym ostrzegał – mówi Kolanko. To jeden z największych paradoksów obecnego kryzysu.

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Rozmówcy zastanawiają się również, czy rozłam był nieunikniony. Michał Kolanko uważa, że jeszcze do niedawna istniała możliwość utrzymania różnych frakcji w jednej partii. – Ten rozłam nie był nieuchronny – podkreśla. Jego zdaniem dopiero kolejne wydarzenia oraz narastające emocje sprawiły, że proces wymknął się spod kontroli zarówno Jarosławowi Kaczyńskiemu, jak i Mateuszowi Morawieckiemu.

Istotnym elementem rozmowy jest analiza politycznej narracji obu stron konfliktu. Michał Kolanko wskazuje, że dziś wszystkie tezy i wzajemne oskarżenia będą mogły zostać zweryfikowane przez rzeczywistość. Ostatecznie to wyborcy zdecydują, która opowieść okaże się bardziej przekonująca.

Na zakończenie podcastu pojawia się jeszcze refleksja nad początkiem całego konfliktu. Zdaniem gościa symbolicznym momentem przełomu okazał się słynny grill zorganizowany przez środowisko Mateusza Morawieckiego. – Morawiecki tym grillem chciał Kaczyńskiego w jakimś sensie przetestować – mówi Kolanko.