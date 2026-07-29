Donald Tusk
W środę po godz. 18 prezydent Ukrainy opuścił Lubelski Urząd Wojewódzki, gdzie spotkał się z premierem Tuskiem.
Zełenski przybył do Polski w drodze powrotnej z Waszyngtonu, gdzie we wtorek uczestniczył w spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem oraz w pogrzebie proukraińskiego senatora Lindseya Grahama.
Czytaj więcej
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ma spotkać się z premierem Donaldem Tuskiem, po tym jak wracając z wizyty w USA wyląduje na lotnisku w Lublini...
Po spotkaniu z Zełenskim Tusk przekazał na X, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował go o przebiegu rozmów w Waszyngtonie. „Omówiliśmy także kwestie polskich inwestycji w Ukrainie, współpracy antybalistycznej i wsparcia Ukrainy w jej walce z rosyjskim agresorem” - zaznaczył szef polskiego rządu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas