W środę po godz. 18 prezydent Ukrainy opuścił Lubelski Urząd Wojewódzki, gdzie spotkał się z premierem Tuskiem.

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Zełenski przybył do Polski w drodze powrotnej z Waszyngtonu, gdzie we wtorek uczestniczył w spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem oraz w pogrzebie proukraińskiego senatora Lindseya Grahama.

O czym Tusk rozmawiał z Zełenskim?

Po spotkaniu z Zełenskim Tusk przekazał na X, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował go o przebiegu rozmów w Waszyngtonie. „Omówiliśmy także kwestie polskich inwestycji w Ukrainie, współpracy antybalistycznej i wsparcia Ukrainy w jej walce z rosyjskim agresorem” - zaznaczył szef polskiego rządu.