„Podczas gdy pożary we Francji i Hiszpanii nadal niszczą wszystko na swojej drodze, europejska solidarność nie zna granic” – napisała von der Leyen w serwisie X. Jak poinformowała, Rumunia i Grecja przedłużyły swoje misje wsparcia dla regionów dotkniętych żywiołem, a od soboty do akcji dołączy Polska.

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„Dziękuję za waszą odwagę i zaangażowanie” – napisała szefowa Komisji Europejskiej.

Czytaj więcej Klęski żywiołowe Pożary pustoszą południe Europy. Płomienie zagrażają kolejnym miejscowościom Prawie tysiąc strażaków walczy z trzema dużymi pożarami lasów i łąk w północnej części Portugalii. Z pożarami mierzy się też grecka wyspa Paros. Ró...

Wojskowe samoloty „w gotowości”. Kosiniak-Kamysz ujawnia szczegóły

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w poniedziałek wieczorem na platformie X, że Polska pomoże Hiszpanii w walce z pożarami. Napisał, że polscy strażacy wraz ze sprzętem zostaną przetransportowani wojskowymi samolotami CASA.

Hiszpania i Francja korzystają z unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności, dzięki któremu skierowano tam 13 samolotów gaśniczych, cztery helikoptery, 134 strażaków i 41 wozów strażackich (siedem samolotów i cztery helikoptery do Francji oraz sześć samolotów – do Hiszpanii).

Żywioł niszczy kontynent. Liczby przerażają

Zgodnie z danymi Europejskiego Systemu Informacji o Pożarach Lasów (EFFIS), w tym roku spłonęło w Hiszpanii i Francji ok. 300 tys. hektarów. Według francuskiego ministerstwa spraw wewnętrznych od stycznia tego roku ponad 13,5 tys. pożarów przetoczyło się przez 116 tys. ha obszaru – najwięcej odkąd prowadzone są statystyki. Z kolei hiszpańskie ministerstwo transformacji ekologicznej oszacowało, że 153 tys. ha spalonych w ciągu pierwszego półrocza tego roku, to sześć razy więcej niż w analogicznym okresie w ubiegłym roku.