Na południu Francji od wielu dni trwa walka z pożarami lasów
O śmierci strażaka poinformowała w poniedziałek wieczorem francuska telewizja BFM, powołując się na władze straży pożarnej z departamentu Bouches-du-Rhone. Strażak służył w centrum przeciwpożarowym i ratowniczym w Saint-Etienne-du-Gres.
Służby ratownicze przekazały, że strażak „zginął podczas wykonywania obowiązków służbowych”, wyruszając samodzielnie, aby zatankować pojazd. Dodały, że okoliczności jego śmierci są obecnie wyjaśniane.
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Według BFM 38-latek to pierwszy w tym roku strażak, który zginął we Francji. Rannych dotychczas zostało 88 jego kolegów, w tym czterech 27 lipca wieczorem podczas wypadku drogowego w departamencie Var, na południowym wschodzie.
Francuska stacja przekazała, że w związku z pożarami 28 lipca kontynuowana jest ewakuacja ludności zagrożonej przez żywioł. W całym kraju w związku z pożarami ewakuowano już ponad 250 tys. osób.
Pożary w zachodniej Europie
Akcja ratownicza prowadzona jest także w Hiszpanii, gdzie z powodu pożarów lasów i łąk zostało ewakuowanych lub zmuszonych do pozostania w domach 175 tys. osób. Wśród nich ponad 90 tys. to mieszkańcy środkowej części kraju, wynika z danych hiszpańskiego MSW.
Ostatnimi gminami, w których wprowadzono zakaz opuszczania domów, są usytuowana we wspólnocie autonomicznej Madrytu Santa Maria de la Alameda, a także położona w prowincji Avila miejscowość Las Navas del Marques.
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