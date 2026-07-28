O śmierci strażaka poinformowała w poniedziałek wieczorem francuska telewizja BFM, powołując się na władze straży pożarnej z departamentu Bouches-du-Rhone. Strażak służył w centrum przeciwpożarowym i ratowniczym w Saint-Etienne-du-Gres.

Reklama Reklama

W walce z pożarami we Francji rannych zostało 88 strażaków

Służby ratownicze przekazały, że strażak „zginął podczas wykonywania obowiązków służbowych”, wyruszając samodzielnie, aby zatankować pojazd. Dodały, że okoliczności jego śmierci są obecnie wyjaśniane.

Według BFM 38-latek to pierwszy w tym roku strażak, który zginął we Francji. Rannych dotychczas zostało 88 jego kolegów, w tym czterech 27 lipca wieczorem podczas wypadku drogowego w departamencie Var, na południowym wschodzie.

Francuska stacja przekazała, że w związku z pożarami 28 lipca kontynuowana jest ewakuacja ludności zagrożonej przez żywioł. W całym kraju w związku z pożarami ewakuowano już ponad 250 tys. osób.

Pożary w zachodniej Europie Foto: PAP

Kolejne gminy w Hiszpanii z zakazem opuszczania domów

Akcja ratownicza prowadzona jest także w Hiszpanii, gdzie z powodu pożarów lasów i łąk zostało ewakuowanych lub zmuszonych do pozostania w domach 175 tys. osób. Wśród nich ponad 90 tys. to mieszkańcy środkowej części kraju, wynika z danych hiszpańskiego MSW.

Ostatnimi gminami, w których wprowadzono zakaz opuszczania domów, są usytuowana we wspólnocie autonomicznej Madrytu Santa Maria de la Alameda, a także położona w prowincji Avila miejscowość Las Navas del Marques.