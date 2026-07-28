Celem przeglądu jest zapewnienie, że „NATO szybko i nieodwracalnie zmierza w kierunku przejęcia przez Europę głównej odpowiedzialności za swoją konwencjonalną obronę” – napisał Colby w komunikacie opublikowanym w serwisie X.

Reklama Reklama

Przegląd wojsk USA w Europie ma służyć budowie NATO 3.0

Zastępca Hegsetha podkreślił, że „rezultatem przeglądu będzie przyspieszenie transformacji NATO w kierunku silniejszego, bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego sojuszu”. Dodał, że przegląd „przyczyni się do dalszej realizacji celu, jakim jest pełne przywrócenie NATO jego charakteru jako potężnej organizacji zdolnej do prowadzenia działań wojennych – NATO 3.0”.

„Dzięki temu NATO znajdzie się na ścieżce trwałego, długoterminowego sukcesu, szczególnie w obliczu tego, że stawiamy czoła jednoczesnym wyzwaniom na wielu teatrach działań” – napisał Colby.

Żołnierze USA w Europie Foto: PAP

Wiceszef Pentagonu zaznaczył, że przegląd zapewni, iż rozmieszczenie sił USA w Europie odzwierciedlać będzie Strategię Bezpieczeństwa Narodowego z 2025 roku oraz Strategię Obrony Narodowej z 2026 roku. „W tym duchu przegląd przedstawi szereg opcji w tym kierunku, opartych na rygorze strategicznym, solidnej bazie empirycznej oraz jasnym rozumieniu realiów geopolitycznych i wojskowych” – podkreślił podsekretarz obrony ds. politycznych.

Colby dodał, że liczy na bliską współpracę z dowódcą sił sojuszniczych NATO w Europie generałem Alexusem Grynkewichem oraz na dalsze konsultacje z sojusznikami w Europie, Kongresem oraz innymi częściami amerykańskiego rządu.

Amerykanie chcą wycofywać wojska z Europy. Zapewniają jednak, że nie z Polski

Przegląd sił zapowiedział w czerwcu w Brukseli szef Pentagonu. Przekazał, że proces potrwa do sześciu miesięcy. – Niektóre kraje Sojuszu obleją ten sprawdzian, inne zdadzą go celująco – mówił wówczas Hegseth.

Według dziennika „Wall Street Journal” Hegseth i Colby mają szczególnie asertywnie zabiegać o redukcję amerykańskich sił zaangażowanych w Europie. Colby od lat postrzegany jest jako zwolennik ograniczania zobowiązań USA poza Azją, by uwolnić zasoby na powstrzymywanie Chin.

Żołnierze USA w Europie Foto: PAP

Mimo to Colby na początku lipca po spotkaniu z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartoszem Grodeckim powiedział, że rozmowa dotyczyła wzmocnienia obecności USA w Polsce. Sam Grodecki podkreślił z kolei, że wstrzymana rotacja żołnierzy USA do Polski (chodzi o ok. 4 tysiące żołnierzy) zostanie „dokończona”, a Pentagon jest otwarty na ustanowienie w Polsce stałej bazy wojsk.

W ubiegłym tygodniu wiceminister obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka po spotkaniach w Departamencie Stanu i w Pentagonie oświadczyła, że strona amerykańska podkreśla, iż „chociaż pewne wycofania z Europy są i pewnie będą, to nie będzie dotykało strony polskiej”.