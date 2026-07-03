Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 2 na 3 lipca:

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Szef BBN po spotkaniu z podsekretarzem obrony mówi o wznowieniu rotacji wojsk USA do Polski

Bartosz Grodecki po spotkaniu z podsekretarzem obrony USA ds. politycznych Elbridgem Colbym mówił, że Stany Zjednoczone przeprowadzą wstrzymaną w maju rotację wojsk USA do Polski, choć harmonogram i to, jaka ostatecznie jednostka trafi do naszego kraju, nie jest jeszcze przesądzone.

– Jeśli chodzi o dokończenie rotacji, wciąż czekamy na zakończenie prac planistycznych. Tutaj nie padł ani termin, ani (informacja), jakiej dokładnie jednostki możemy się spodziewać na terytorium Polski, ale – co jest istotne – kwestia tego, czy ta jednostka przyjedzie, nie jest w ogóle (...) kwestionowana – mówił Grodecki. Tymczasem jeszcze dzień wcześniej prezydencki minister Marcin Przydacz, który spotkał się z sekretarzem stanu USA Marco Rubio przekonywał, że choć Stany Zjednoczone podtrzymują deklarację Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy, to jednak wstrzymana rotacja nie zostanie dokończona.

Rozmowa Grodeckiego z Colbym dotyczyła też stałej obecności wojsk USA w Polsce. Colby miał wyrazić otwartość na ustanowienie w Polsce stałej bazy wojsk USA, ale - jak zaznaczył szef BBN - Polska musi złożyć teraz konkretną ofertę w tej sprawie.

„Odbyliśmy bardzo owocną dyskusję na wielu frontach, między innymi na temat wzmocnienia obecności sił zbrojnych USA w Polsce i postępów w realizacji NATO 3.0. Polska nadal jest wzorowym sojusznikiem i bardzo cenimy jej przywództwo i partnerstwo” – tak rozmowę z Grodeckim podsumował na X sam Colby.

Cristiano Ronaldo ustanawia kolejny rekord

Portugalia, po dramatycznej końcówce meczu 1/16 finału, zapewniła sobie awans do kolejnej fazy mundialu, wygrywając 2:1 z Chorwacją. Decydujący o awansie Portugalczyków gol padł w doliczonym czasie gry. Chorwaci zdołali jeszcze wyrównać, ale sędzia anulował trafienie Joško Gvardiola z powodu spalonego.

Gole dla Portugalii strzelali Cristiano Ronaldo i Gonçalo Ramos. Ten pierwszy wykorzystał rzut karny wyrównując stan rywalizacji. Portugalczyk zapisał się też w historii mundialu - pojawiając się na boisku w fazie pucharowej w wieku 41 lat i 147 dni został najstarszym uczestnikiem tej fazy w historii mistrzostw świata.

O awans do ćwierćfinału Portugalia zagra z Hiszpanią.

Donald Trump mówi, że Iran zgodził się na wszystko, czego USA potrzebują

- To nie jest wojna w ścisłym sensie. To pozbawianie Iranu broni jądrowej - mówił w wywiadzie udzielonym CNBC Donald Trump, komentując działania militarne, jakie USA wraz z Izraelem rozpoczęły przeciw Iranowi 28 lutego.

Czytaj więcej Dyplomacja Donald Trump o wojnie z Iranem: To nie była wojna Myślę, że zgodzili się na praktycznie wszystko, czego potrzebujemy - mówił o toczących się negocjacjach między USA a Iranem prezydent USA Donald Tr...

Prezydent USA mówił też, że choć negocjacje USA z Iranem nadal trwają to Iran „zgodził się praktycznie na wszystko czego USA potrzebują”.

Trump nie odpowiadał wprost na ponawiane pytania, czy w razie braku porozumienia jest gotowy do wznowienia konfliktu. Porównał jednak zachowanie Iranu do „rozpieszczonego dziecka”. – Jeśli jesteś rozpieszczonym i przez lata robiłeś, co chciałeś w kontaktach z rodzicami, a oni nagle zaczynają cię traktować surowo, to wymaga trochę czasu, zanim się do tego przyzwyczaisz – twierdził.

Tymczasem irańska armia zagroziła 2 lipca atakami na statki, które przepływając przez cieśninę Ormuz nie korzystają z wyznaczonych przez Teheran tras.

Rosjanie znów atakują z powietrza cele cywilne na Ukrainie

W wyniku uderzenia drona w budynek mieszkalny w pobliżu miasta Romny w obwodzie sumskim zginęły dwie osoby, a jedna została ranna – informuje Ołeh Hrihorow, gubernator obwodu sumskiego.

Rosjanie przeprowadzili też w nocy atak rakietowy na Krzywy Róg – rannych zostało siedem osób, doszło też do uszkodzeń budynków mieszkalnych. Trzy ranne w ataku osoby zostały hospitalizowane, ale ich życiu nic nie zagraża – informuje stojący na czele lokalnych władz Ołeksandr Wikuł.