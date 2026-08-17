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Brytyjczycy odwracają się od Nigela Farage'a. Czara goryczy się przelała

Lider Reform UK ponownie zdobył parlamentarny mandat w Clacton. Ale to nie powstrzyma załamania populistycznego ugrupowania.

Publikacja: 17.08.2026 19:24

Co prawda Farage ponownie zdobył mandat parlamentarny, ale było to pyrrusowe zwycięstwo

Co prawda Farage ponownie zdobył mandat parlamentarny, ale było to pyrrusowe zwycięstwo

Foto: PAP / EPA

Jędrzej Bielecki

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak kontrowersyjne dotacje i powiązania z miliarderami podważają wizerunek Nigela Farage’a.
  • Jakie czynniki polityczne i społeczne doprowadziły do gwałtownego spadku poparcia dla Reform UK.
  • Kto stanowi trzon elektoratu Nigela Farage’a i dlaczego ta grupa wyborców odwraca się od populisty.
  • Dlaczego przyszłość partii Farage’a zależy od strategicznych decyzji rządu w sprawie Unii Europejskiej.
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Nigel Farage szykował kolejną mistrzowską zagrywkę. Ścigany z powodu podejrzanych subwencji finansowych polityk chciał pokazać, że wszystkiemu winien jest establishment, a on z pomocą „ludu” da sobie z nim radę. Temu miała służyć niespodziewana rezygnacja z mandatu w Izbie Gmin. I ponowne wybory. 

Tyle że przeciw ekscentrycznemu liderowi nie stanął w miniony czwartek kandydat żadnej liczącej się partii politycznej. Pozostało mu walczyć z Hrabią Śmietnikogłowym, satyryczną postacią, w którą wcielił się komik Jon Harvey. I choć Farage bez trudu wygrał, zdobywając 23 tys. głosów, to przecież z blisko 10 tys. osobami, które go poparły, jego kontrkandydat okazał się całkiem groźnym rywalem.

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