Rosyjski opozycjonista ostrzega: Putin będzie szukał nowego teatru działań wojennych

Władimir Putin może umrzeć i jego otoczenie podzieli władzę między sobą albo dojdzie do rewolucji - mówi „Rzeczpospolitej” Ilia Ponomariow, były deputowany Dumy, a od lat jeden z najbardziej ściganych przez Kreml przeciwników reżimu.

