Gen. Roman Polko, były dowódca jednostki wojskowej GROM, w rozmowie z „Faktem” odniósł się do gróźb Rosji dotyczących użycia broni atomowej. W czwartek Władimir Putin powiedział bowiem, że „Rosja rozważy użycie całego arsenału broni, którym dysponuje, jeśli obwód królewiecki znajdzie się w sytuacji zagrożenia”.

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Gen. Roman Polko odpowiada na słowa Putina. „NATO ma czym odpowiedzieć”

– Jeśli dojdzie do bezpośredniego ataku na Federację Rosyjską, w tym przypadku chodzi o Królewiec (…), wówczas nieuchronnie i natychmiast pojawi się kwestia użycia wszystkich rodzajów uzbrojenia, jakimi dysponuje nasz kraj – powiedział Władimir Putin na spotkaniu Klubu Wałdajskiego w Moskwie.

Jak zaznaczył rosyjski przywódca, nie można mieć pewności, iż broń masowego rażenia nigdy nie zostanie użyta. Podkreślił jednocześnie konieczność zapobieżenia takiemu scenariuszowi.

Gen. Roman Polko, były dowódca jednostki wojskowej GROM, powiedział w rozmowie z dziennikiem „Fakt”, że „Rosja właściwie podczas każdych ćwiczeń zakłada połączenie przez Białoruś z obwodem królewieckim”. – Zazwyczaj następuje to przez terytorium Litwy, co nie znaczy, że nie powinniśmy tego traktować jako ataku także na Polskę. Przecież jesteśmy w sojuszu NATO i nie możemy dopuścić do tego, żeby agresja na sojusz pozostała bez odpowiedzi, także naszej, polskiej – dodał.

Zdaniem wojskowego, „jeżeli Rosja doprowadziłaby do takiej sytuacji, że broń jądrowa zostałaby użyta, to bardzo dużo straciłaby na arenie międzynarodowej”. – Nawet tych, którzy dzisiaj ją popierają. A po drugie, NATO ma czym odpowiedzieć – zaznaczył.

Pretekst jest zbędny. Rosyjski standard działania

– Jeśli Rosja potrzebuje pretekstu, to jest w stanie sama go sobie znaleźć – stwierdził generał w rozmowie z „Faktem”. – Nie będzie potrzebny żaden pretekst mówiący o izolowaniu obwodu królewieckiego, żeby ogłosić, że taka sytuacja ma miejsce i żeby w jakiś sposób realizować te swoje prowokacje, które właściwie wpisują się już w standard rosyjskich, bandyckich działań – dodał.

Gen. Polko podkreślił również, że Rosja cały czas prowadzi wojnę kognitywną. – Próbuje zastraszać na różnego rodzaju sposoby. Tutaj niewiele się w tym zakresie zmienia. Te groźby są cały czas – stwierdził. – Przez jakiś czas było ich mniej, ale teraz, przy takim nasileniu działań hybrydowych, dywersyjnych, również w tej warstwie informacyjnej, psychologicznej, te działania są nasilane – dodał.