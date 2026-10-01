W momencie ataku na szkołę dzieci i nauczyciele byli w schronie – poinformował minister.

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Minister edukacji Ukrainy: Dron uderzył w szkołę, nikt nie ucierpiał

„Dziś rano rosyjski dron uderzył w czterokondygnacyjny budynek szkoły w jednej z dzielnic Kijowa. Po uderzeniu wybuchł pożar, na miejscu pracują ratownicy. W chwili ataku wszystkie dzieci i pracownicy szkoły przebywali w schronie. Według wstępnych informacji nikt nie ucierpiał. Dziękuję nauczycielom i dyrekcji placówki za sprawne działania podjęte we właściwym czasie” – napisał Butenko w serwisie Telegram. Policja podała, że w chwili ataku w schronie ukryło się ponad 100 uczniów i 60 pracowników szkoły.

„To cyniczny terror. Placówki oświatowe stały się dla Rosji jednym ze stałych celów. Ostatnio praktycznie codziennie pod ostrzałem jest przedszkole, szkoła, szkoła zawodowa, uniwersytet lub instytucja naukowa” – dodał minister.

W ostatnich tygodniach Rosjanie zaczęli atakować placówki edukacyjne na Ukrainie

Agencja Interfax-Ukraina przypomniała, że w ostatnim czasie doszło do co najmniej czterech ataków na placówki oświatowe. 28 września rosyjski dron uderzył w siedzibę Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w centrum Kijowa. Zginęły wówczas dwie osoby, a kilka zostało rannych, m.in. były szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy Wołodymyr Horbulin.

25 września miał miejsce atak dronowy na liceum w miejscowości Iwankiw w obwodzie kijowskim. 21 września w następstwie rosyjskich ostrzałów uszkodzone zostały Zaporoski Uniwersytet Narodowy i Sumski Uniwersytet Narodowy. 2 września w wyniku ataku odrzutowych dronów ucierpiała siedziba Narodowego Uniwersytetu Technologii Spożywczych w centrum Kijowa.

W nocy z 30 września na 1 października Rosjanie atakowali Ukrainę przy użyciu 188 dronów (w tym 86 odrzutowych), a także przy użyciu rakiet hipersonicznych Cyrkon/Onyks i rakiet balistycznych Iskander-M/S-400.

Ukraińcy strącili 155 dronów i 5 rakiet.