Paula (świetna Tatiana Maslany), pracująca w dziale fact-checkingu rozwódka z Nowego Jorku, jest uwikłana w przeciągającą się walkę z byłym mężem Karlem (Jake Johnson) o opiekę nad dzieckiem. Ze swoich problemów zwierza się Trevorowi (Brandon Flynn), czyli chłopakowi świadczącemu usługi seksualne przez internet.

Podczas jednej z transmisji mężczyzna zostaje brutalnie pobity i porwany, a ona otrzymuje żądanie okupu. Zgłasza sprawę na policję, która podejrzewa, że to oszustwo mające na celu naciągnięcie kobiety na grubą forsę. Wkrótce potem okazuje się jednak, że Trevor rzeczywiście nie żyje, w związku z czym Paula rozpoczyna śledztwo na własną rękę. W końcu na co dzień zajmuje się weryfikowaniem faktów.