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„Pełna przyjemność gwarantowana”. Wciągająca opowieść o zbrodniach

To historia zwykłych ludzi, którzy pod wpływem niezwykłych okoliczności starają się dotrzeć do prawdy.

Publikacja: 01.10.2026 10:47

„Pełna przyjemność gwarantowana”, prod. David Rosen, dystr. Apple TV

„Pełna przyjemność gwarantowana”, prod. David Rosen, dystr. Apple TV

Foto: mat. prasowe

Rafał Glapiak

Paula (świetna Tatiana Maslany), pracująca w dziale fact-checkingu rozwódka z Nowego Jorku, jest uwikłana w przeciągającą się walkę z byłym mężem Karlem (Jake Johnson) o opiekę nad dzieckiem. Ze swoich problemów zwierza się Trevorowi (Brandon Flynn), czyli chłopakowi świadczącemu usługi seksualne przez internet.

Podczas jednej z transmisji mężczyzna zostaje brutalnie pobity i porwany, a ona otrzymuje żądanie okupu. Zgłasza sprawę na policję, która podejrzewa, że to oszustwo mające na celu naciągnięcie kobiety na grubą forsę. Wkrótce potem okazuje się jednak, że Trevor rzeczywiście nie żyje, w związku z czym Paula rozpoczyna śledztwo na własną rękę. W końcu na co dzień zajmuje się weryfikowaniem faktów.

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