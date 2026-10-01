Przestępstwa seksualne wobec osób małoletnich (a jak dzisiaj już wiemy, również wobec bezbronnych czy zależnych dorosłych) to nie tylko kwestia sprawców, ale także systemu, jaki ich chroni. Błędna teologia kapłaństwa, deprecjacja stanu świeckiego, klerykalizm, przesadna sakralizacja struktury kościelnej, a wreszcie takie rozumienie miłosierdzia, które nie uwzględnia sprawiedliwości i brak zrozumienia dla prawa – to wszystko miało także ogromne znaczenie w historii podejścia do przestępstw seksualnych w Kościele i ich ukrywania.