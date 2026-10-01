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Tomasz Terlikowski: Systemowy problem z pedofilią. Ważne słowa Leona XIV

Czy za przestępstwa seksualne w Kościele ponoszą odpowiedzialność nie tylko sprawcy? W drodze powrotnej z pielgrzymki do Francji padły w tej sprawie ostrożne, ale niezwykle ważne słowa Leona XIV.

Publikacja: 01.10.2026 10:07

– Wykorzystywanie seksualne jest przede wszystkim problemem ludzkim. Kiedy zdarza się w Kościele, na

– Wykorzystywanie seksualne jest przede wszystkim problemem ludzkim. Kiedy zdarza się w Kościele, nabiera zupełnie nowego wymiaru – powiedział papież Leon XIV

Foto: REUTERS/Christian Hartmann

Tomasz Terlikowski

Przestępstwa seksualne wobec osób małoletnich (a jak dzisiaj już wiemy, również wobec bezbronnych czy zależnych dorosłych) to nie tylko kwestia sprawców, ale także systemu, jaki ich chroni. Błędna teologia kapłaństwa, deprecjacja stanu świeckiego, klerykalizm, przesadna sakralizacja struktury kościelnej, a wreszcie takie rozumienie miłosierdzia, które nie uwzględnia sprawiedliwości i brak zrozumienia dla prawa – to wszystko miało także ogromne znaczenie w historii podejścia do przestępstw seksualnych w Kościele i ich ukrywania.

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