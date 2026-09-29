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Rachunek krzywd Polski i Ukrainy może zdziwić rzekomych patriotów

Rachunek krzywd w polsko-ukraińskiej wojnie o przeszłość może wypaść inaczej niż by chcieli nasi rzekomi patrioci, przekonani o odwiecznej polskiej niewinności. Przeszłości nie należy się bać, ona kształtuje naszą tożsamość, ale z budzeniem demonów lepiej uważać.

Publikacja: 29.09.2026 10:04

Pikieta organizowana w 2014 roku przez Ruch Narodowy w sprawie napisu na pomniku Ofiar Wołynia

Pikieta organizowana w 2014 roku przez Ruch Narodowy w sprawie napisu na pomniku Ofiar Wołynia

Foto: PAP

Jan M. Piskorski

Dzieje świata toczą się według zasady falowania. Nigdy nie uda się nam jej sformułować jako ogólnego prawa, mimo że wciąż jeszcze magnetyzuje to badaczy i publicystów. Świętego Graala wyjaśniającego w sposób prosty całe ludzkie dzieje nie znajdziemy. Niemniej faktem jest, że raz nasza łupinka znajduje się na grzbiecie fali, innym razem w dolinie między bałwanami. Raz utrzymuje się na wierzchołku dłużej, ślizgając się po fali niczym surfer, innym razem zostaje zalana przez morze, co nie znaczy, że nieodwołalnie utonie.

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