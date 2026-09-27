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Adam Poprawa i jego „Poczucie ewentualności”. Tren dla naszych czasów

Poprawa z poczuciem humoru i ironią nie tylko opisuje intelektualne halucynacje, ale też potrafi świetnie je naśladować.

Publikacja: 27.09.2026 20:02

„Poczucie ewentualności”, Adam Poprawa, wyd. PIW

„Poczucie ewentualności”, Adam Poprawa, wyd. PIW

Foto: mat.pras.

Karol Alichnowicz

Im mądrzej, tym głupiej” – takim wspaniałym bon motem posłużył się niegdyś Witold Gombrowicz w „Dzienniku”. Adam Poprawa, historyk literatury, poeta i pisarz, w swoich błyskotliwych felietonach, mających pierwodruk na łamach „Nowych Książ­ek”, wydaje się co chwila potwierdzać słuszność tego trafnego spostrzeżenia (temu miesięcznikowi autor poświęcił jeden z nich, zresztą świetny – „Periodyk ograniczony do książek”).

Tytuł zbioru pochodzi z powieści „Człowiek bez właściwości” Roberta Musila. Jej fragment posłużył Poprawie za motto do książki: „W ten sposób poczucie ewentualności dałoby się po prostu zdefiniować jako zdolność do uwzględniania wszystkiego, co równie dobrze mogłoby się zdarzyć, oraz do nieuznawania za ważniejsze tego, co jest, od tego, czego nie ma”.

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