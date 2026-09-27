Ból może rozrywać człowieka. Ale opioidy w Polsce są uznawane za ostateczność

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„Nie uszlachetnia. O leczeniu bólu w Polsce”
Fragment książki Anny Kiedrzynek „Nie uszlachetnia. O leczeniu bólu w Polsce”, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Czarne, Wołowiec 2026
Skala numeryczna, od której bardzo powoli odwraca się Ameryka, od niedawna obowiązuje w Polsce. Nie ma statusu wyroczni. Powinna pomagać w diagnostyce, uzupełniać szczegółowy wywiad. Jednak przykład Stanów pokazuje, że mierzenie bólu nigdy nie jest niewinne.
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