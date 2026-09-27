Rzeczpospolita

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Ból może rozrywać człowieka. Ale opioidy w Polsce są uznawane za ostateczność

Z jednej strony, ktoś, kto bardzo chce spróbować opioidów, zrobi to bez większego problemu. Nie musi w tym celu umawiać się do lekarza i wmawiać mu, że boli go kręgosłup. Wystarczy, że ma smartfon i kontakt do dilera. Z drugiej strony opioidów przepisuje się w Polsce za mało, uważamy je za zupełną ostateczność, nawet jeśli ból człowieka rozrywa.

Publikacja: 27.09.2026 14:04

„Nie uszlachetnia. O leczeniu bólu w Polsce”

„Nie uszlachetnia. O leczeniu bólu w Polsce”

Foto: mat.pras.

Anna Kiedrzynek

Fragment książki Anny Kiedrzynek „Nie uszlachetnia. O leczeniu bólu w Polsce”, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Czarne, Wołowiec 2026

Skala numeryczna, od której bardzo powoli odwraca się Ameryka, od niedawna obowiązuje w Polsce. Nie ma statusu wyroczni. Powinna pomagać w diagnostyce, uzupełniać szczegółowy wywiad. Jednak przykład Stanów pokazuje, że mierzenie bólu nigdy nie jest niewinne.

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