Cła nałożone na kraje, które szkodzą „interesom gospodarczym Rosji” wchodzą w życie 2 października i będą obowiązywać do końca 2027 roku. Nowa podwyższona taryfa dotyczy suplementów diety w opakowaniach konsumenckich. Należą do nich kompleksy witaminowe, suplementy mineralne i inne podobne produkty.

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Według gazety RBK w 2023 roku Krajowa Unia Ochrony Praw Konsumentów Rosji zaproponowała wprowadzenie całkowitego zakazu importu takich produktów z „krajów nieprzyjaznych” lub wprowadzenie cła zaporowego w wysokości 220 proc., co byłoby de facto równoznaczne z zakazem importu.

Czarny rynek suplementów kwitnie w Rosji

Rosyjscy producenci suplementów opowiadali się za cłem w wysokości 50–70 proc. Inicjatywy te nie spotkały się wówczas z poparciem rządu. Rosyjski sektor suplementów argumentował konieczność ceł zaporowych wzrostem czarnego rynku suplementów diety.

Jednocześnie Związek Konsumentów stwierdził, że zaostrzenie regulacji nie rozwiąże problemu podrabiania, a spowoduje wzrost cen legalnych produktów. Teraz wzrost cen na suplementy w Rosji stanie się faktem, a dojdzie do tego ryzyko stosowania. Od 2024 roku w Rosji zaczęto sprzedawać północnokoreańskie suplementy diety z fabryki farmaceutycznej Pugang w Pjongjangu. Jest to surowica do wstrzykiwań na bazie „czerwonego sześcioletniego żeń-szenia z Kaeson”, który jest uprawiany na ziemi wzbogaconej „mikroelementami ziem rzadkich”, twierdzili producenci. Konsumentom obiecano zwiększenie odporności, regenerację tkanek i spowolnienie starzenia.

Producent twierdzi, że produkt zawiera również cząsteczki złota i platyny. Nie wiadomo, po co. Opakowania z ośmioma ampułkami o pojemności 2 ml sprzedawane są na rosyjskich platformach online. Za trzy opakowania trzeba zapłacić 7000 rubli (317 zł).

Cudowny suplement z Korei Północnej

Jak zwracały uwagę rosyjskie media, producent tych specyfików oficjalnie nie zajmuje się suplementami diety i lekami, tylko kosmetykami. Reporter zadzwonił do firmy i zapytał, czy produkt jest bezpieczny. „Stosuj na własne ryzyko. Nie jestem lekarzem” – odpowiedział przedstawiciel firmy. „Sam producent nie precyzuje skutków ubocznych. Przepisy Korei Północnej są tak skomplikowane, że nikt nie jest w stanie opisać wszystkiego”.

Rosyjscy farmaceuci stwierdzili, że nigdy nie słyszeli o suplementach diety z Korei Północnej. Europejscy farmaceuci uważają takie północnokoreańskie produkty za niemające nic wspólnego z nauką. Szczegółowa recenzja Kumdan-2 jest dostępna online. Wspomina o występowaniu bólu serca po zastrzykach i że Korea Południowa przeprowadziła ocenę leku, stwierdzając, że ampułki zawierały prokainę (nowokainę) i nic więcej. Jednak ulotki informacyjne zawierają również historie o tym, jak różne osoby stosowały Kumdan-2. Producent twierdzi również, że lek „łatwo leczy” choroby takie jak AIDS, malaria, półpasiec i świńska grypa, a także pomaga w walce z uzależnieniem od narkotyków.