Do pierwszego od lat spotkania szefów dyplomacji Rosji i Niemiec doszło w sobotę w Nowym Jorku przy okazji debaty generalnej na 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

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Politycy rozmawiali w sali spotkań delegacji rosyjskiej w budynku Organizacji Narodów Zjednoczonych. Według Moskwy do spotkania doszło z inicjatywy strony niemieckiej. Johann Wadephul nie potwierdził tych doniesień – stwierdził, że do rozmowy doszło za pośrednictwem „stron trzecich”.

Ministrowie spraw zagranicznych Rosji i Niemiec spotkali się w Nowym Jorku

– Zwróciło się do mnie wielu kolegów z innych krajów, którzy mówili, że Rosja jest gotowa na rozmowę – powiedział ARD minister, cytowany przez Deutsche Welle. – Wielu radziło, bym przeprowadził tę rozmowę, a nawet o to prosili – dodał. Tłumaczył, że chodzi o sprawę zakłóconego przez wojnę eksportu zboża z Ukrainy i Rosji, którego potrzebuje m.in. Egipt.

Było to pierwsze spotkanie szefów MSZ Niemiec i Rosji od rozpoczęcia w lutym 2022 r. rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Niemieckie media poinformowały, że rozmowa Wadephula z Ławrowem trwała 20 minut.

Johann Wadephul o szczegółach rozmowy z Siergiejem Ławrowem

Minister spraw zagranicznych Niemiec relacjonował, że rozmowa była „intensywna”. – Oczywiście nie doszliśmy do porozumienia w kluczowych kwestiach – powiedział w rozmowie z telewizją ZDF. Dodał, iż zależało mu na jasnym zakomunikowaniu, że Niemcy „nie akceptują takich działań jak atak dronem w Lipsku” i są gotowe się bronić.

Polityk odniósł się do wydarzeń z początku sierpnia. Na lotnisku Lipsk/Halle, które jest punktem przeładunkowym dla sprzętu transportowanego na Ukrainę, znaleziono tam w nocy z 4 na 5 sierpnia dron z ładunkiem wybuchowym. Niemiecki rząd obwinił o incydent Rosję, a w ramach retorsji ogłosił zamknięcie konsulatu Rosji w Bonn i ośrodka kulturalnego Rosyjski Dom w Berlinie.

Wadephul relacjonował, iż powiedział szefowi rosyjskiej dyplomacji, że w Lipsku „przekroczono granicę”. „Rosja musi zakończyć napastniczą wojnę przeciwko Ukrainie oraz zaprzestać wrogich działań przeciw Niemcom i ich sojusznikom” – napisał w sobotę wieczorem w mediach społecznościowych niemiecki minister. „Przekazałem to stanowisko rosyjskiemu ministrowi spraw zagranicznych podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Niemcy będą prowadzić działania dyplomatyczne, jeżeli Rosja poważnie zaangażuje się w negocjacje na rzecz trwałego pokoju” – dodał.

Jak podało DW, podczas rozmowy w Nowym Jorku Wadephul powiedział Ławrowowi, że Niemcy będą nadal wspierać Ukrainę. Podkreślił przy tym, że dla rozpoczętego przez Rosję konfliktu zbrojnego nie ma żadnego uzasadnienia.

Spotkanie z szefem niemieckiej dyplomacji skomentował też Siergiej Ławrow. Minister spraw zagranicznych Rosji zakwestionował sens spotkania, podkreślając, że nie osiągnięgo postępów. W rozmowie z agencją DPA Ławrow stwierdził, że podczas rozmowy z Wadephulem usłyszał jedynie to, co na co dzień słyszy z Berlina. Dodał, że moża było do niego zadzwonić.