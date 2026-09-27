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Bogusław Chrabota: Wizyta Xi w Stanach Zjednoczonych to marketing polityczny

Strategiczne współzawodnictwo Chin i Stanów Zjednoczonych się nie skończy, tylko nasili. Ale obaj liderzy potrzebują poprawy wizerunku. Stąd uśmiechy, uściski dłoni i cała ta gra pozorów. Żaden z ważnych problemów na linii Waszyngton-Pekin nie został rozwiązany.

Publikacja: 27.09.2026 13:20

Prezydenci Chin i USA, Xi Jinping i Donald Trump, spotkali się w Waszyngtonie

Prezydenci Chin i USA, Xi Jinping i Donald Trump, spotkali się w Waszyngtonie

Foto: PAP/EPA/JIM LO SCALZO

Bogusław Chrabota

Komentatorzy drugiego z czterech (w tym dwóch zapowiedzianych) spotkań Donalda Trumpa z przewodniczącym Xi Jinpingiem podkreślają ich ceremonialność i swoistą grę pozorów z obu stron. Paradoksalnie najważniejsze w relacjach USA–Chiny wydarzyło się przed szczytem. Po rozmowach z wicepremierem Chin He Lifengiem sekretarz skarbu USA Scott Bessent już w czwartek 24 września ogłosił porozumienie o przedłużeniu rozejmu handlowego między USA a Chinami o kolejne dwa miesiące. Po spotkaniach w Białym Domu wiadomo, że ten rozejm potrwa przynajmniej do 10 stycznia. Nikt z komentujących nie pisze o znaczącym przełomie. Liderzy rozmawiali o wszystkich najważniejszych sprawach, ale komunikaty są zdawkowe.

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