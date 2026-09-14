Ulrich Siegmund (z lewej)
Być może jednak droga do naprawdę wielkiego przełomu w Niemczech i udziału AfD w rządzeniu państwem jest nie tylko jeszcze daleka, ale też wcale nie jest tak pewna. Nastroje społeczne dla zaakceptowania tak radykalnej zmiany także nie są w Niemczech wcale tak jednoznacznie pozytywne.
Na tym tle jednak ciekawa jest nasza polska reakcja na te niemieckie wydarzenia. Wyraźnie stały się one atrakcyjnym tematem ze względu na naszą wewnętrzną politykę. Z jednej strony zostały wprzęgnięte w nasz własny „projekt strach”, czyli coraz chętniej używany przez rządzących w Polsce mechanizm emocjonalnego szantażu i zarządzania strachem.
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Czy przygniatające zwycięstwo prawicowo-populistycznej AfD w Saksonii-Anhalt to początek jej marszu po władzę w całych Niemczech? Niekoniecznie.
Chodzi oczywiście o wzmocnienie narracji o przetaczającej się przez Europę i Polskę „brunatnej fali” oraz o wszechobecnej rosyjskiej agenturze, która praktycznie w każdej kwestii pociąga za sznurki. Nie lekceważąc wcale zagrożeń prawicowego radykalizmu czy rosyjskich wpływów w Europie, trzeba jednak przyznać, że jest to obraz topornie jednowymiarowy.
Nie mniej intrygująca jest również reakcja drugiej strony. Pojawili się bowiem u nas także poszukiwacze nowego polsko-niemieckiego sojuszu w walce z UE i establishmentem. AfD ma być w tej walce doskonałym polskim sojusznikiem, dlatego z nadzieją powinniśmy wypatrywać jej dalszych politycznych zwycięstw.
Wciąż jeszcze solidne pokłady zwykłego zdrowego rozsądku w Polsce, czerpiącego z doświadczeń przeszłości, sprawiają, że na razie ta dziwna sympatia do AfD nie wychodzi poza tylko pewne specyficzne kręgi. Budują one swoje przekonania o AfD na całkowitym ignorowaniu geopolitycznych, kulturowych i historycznych uwarunkowań – przede wszystkim między Polską i Niemcami.
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Dodatkowo poważnie traktują poparcie Trumpa i MAGA dla AfD i politycznego przełomu w Niemczech jako faktyczny element nowej kulturowej agendy Ameryki dla upadającej Europy. W tym jednak tkwi zasadniczy błąd. Nie ma dzisiaj żadnej realnej kulturowej propozycji Trumpa dla Europy, a koncepcja konserwatywnej, nacjonalistycznej międzynarodówki zamiast UE jest po prostu zadziwiającą naiwnością.
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