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Estera Flieger: 11 września to wspólne doświadczenie milenialsów, którym obiecano koniec historii

Świat, który dopiero co się otworzył, nagle znów się skurczył. Nie chodzi o to, że podróże stały się trudniejsze: nic tak nie wyrzeźbiło współczesności jak 11 września – no więc świat stał się mały, bo odtąd wszystko było ze sobą jeszcze mocniej powiązane.

Publikacja: 11.09.2026 04:41

Estera Flieger: 11 września to wspólne doświadczenie milenialsów, którym obiecano koniec historii

Foto: REUTERS/Sara K. Schwittek

Estera Flieger

Nie wiem, dlaczego to, że historia się nie skończyła, zaczęto powtarzać dopiero po 24 lutego 2022 r. A może nie pamiętam, że robiono to wcześniej, bo 11 września 2001 r. miałam jedenaście lat. Wróciłam ze szkoły, była pora „Wiadomości”, które w Telewizji Publicznej leciały wtedy również w środku dnia – mniej więcej około 12-13. 

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