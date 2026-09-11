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Nie wiem, dlaczego to, że historia się nie skończyła, zaczęto powtarzać dopiero po 24 lutego 2022 r. A może nie pamiętam, że robiono to wcześniej, bo 11 września 2001 r. miałam jedenaście lat. Wróciłam ze szkoły, była pora „Wiadomości”, które w Telewizji Publicznej leciały wtedy również w środku dnia – mniej więcej około 12-13.
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