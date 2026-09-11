Czytałem tę książkę sześć lat temu, a teraz wertuję ją, wznowioną, i mam poczucie, że na moich oczach minęła cała epoka. Czas przyspiesza gwałtownie, gdy bomby spadają na szpitale, rakiety balistyczne trafiają w teatry, a państwo atakujące uprowadza dzieci lub doprowadza do katastrofy humanitarnej na oczach całego świata. „Historia terroryzmu” pod redakcją Gérarda Chalianda i Arnauda Blina czytana ponownie, już po 24 lutego 2022 r. i po 7 października 2023 r., to zupełnie inna książka niż za pierwszym razem.