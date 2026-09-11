Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Terrorysta stał się państwem. Epoka po ataku na World Trade Center się skończyła

25 lat po ataku na WTC na naszych oczach pisze się nowy rozdział w historii terroryzmu.

Publikacja: 11.09.2026 06:01

Według historyka Omera Bartova państwem terrorystycznym stał się Izrael, przekraczając w odpowiedzi

Według historyka Omera Bartova państwem terrorystycznym stał się Izrael, przekraczając w odpowiedzi na atak Hamasu wszelkie granice „wojny sprawiedliwej”. Na zdjęciu: mieszkańcy Gazy szukają schronienia w trakcie izraelskiego nalotu; 24 sierpnia 2026 r.

Foto: Omar AL-QATTAA / AFP

Marcin Cielecki

Czytałem tę książkę sześć lat temu, a teraz wertuję ją, wznowioną, i mam poczucie, że na moich oczach minęła cała epoka. Czas przyspiesza gwałtownie, gdy bomby spadają na szpitale, rakiety balistyczne trafiają w teatry, a państwo atakujące uprowadza dzieci lub doprowadza do katastrofy humanitarnej na oczach całego świata. „Historia terroryzmu” pod redakcją Gérarda Chalianda i Arnauda Blina czytana ponownie, już po 24 lutego 2022 r. i po 7 października 2023 r., to zupełnie inna książka niż za pierwszym razem.

Pozostało jeszcze 97% artykułu

Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)

Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:

  • codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
  • pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Skorzystaj z promocji Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama