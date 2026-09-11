Oto przegląd najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce w nocy z 10 na 11 września:

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Donald Trump straszy piekłem i wzywa do „pokonania komunizmu”

- Ci, którzy nie głosują w wyborach idą do piekła – powiedział prezydent USA Donald Trump na zakończenie konwencji Partii Republikańskiej przed listopadowymi wyborami do Kongresu (midterms). Wzywał też wyborców, by „pokonali komunizm”.

Podczas wystąpienia kończącego dwudniową konwencję w Dallas Trump zachęcał sympatyków partii do złożenia przysięgi, że oddadzą głos w wyborach, których stawką będzie utrzymanie przez Partię Republikańską kontroli nad Kongresem. - Przyrzekam najlepszemu prezydentowi w historii, który kocha nas do utraty tchu, że (...) pójdę i wezmę znajomych, rodzinę i pójdziemy głosować 3 listopada – mówił do zebranych Trump. - Bo wiecie co się dzieje z tymi, którzy nie głosują? Idą do piekła – dodał. Zapowiadał, że Republikanie „pokonają komunistów, radykalnych lewicowych szaleńców, ekstremistów, fanatyków, i przestępców, którzy chcą zniszczyć kraj”.

Konwencja Partii Republikańskiej w Dallas była pierwszym tego typu zlotem polityków partii przed wyborami połówkowymi (nazwa bierze się stąd, że są one organizowane w połowie kadencji prezydenta). Dotychczas takie konwencje odbywały się tylko w latach wyborów prezydenckich.

Trwa ofensywa rebeliantów Huti w Jemenie, zagrożona jest cieśnina Bab al-Mandab

Rebelianci Huti w Jemenie zajęli port Mokka nad Morzem Czerwonym i dotarli do archipelagu wysp Hanisz, kluczowego jeśli chodzi o przejęcie kontroli nad cieśniną Bab al-Mandab, łączącą Morze Czerwone z Oceanem Indyjskim.

Huti, wspierani przez Iran, mają nacierać wzdłuż wybrzeża Morza Czerwonego, kierowani przez irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej. Wojska uznawanego przez społeczność międzynarodową rządu Jemenu i ich sojusznicy wycofują się na południe, wzdłuż wybrzeża Morza Czarnego do położonego na wybrzeżu cieśniny Bab al-Mandab miasteczka Zubab, naprzeciwko wyspy Perim. Utrzymanie Zubab będzie kluczowe dla zachowania przez władze Jemenu kontroli nad cieśniną.

Cieśnina Bab al-Mandab, w związku z blokadą przez Iran cieśniny Ormuz, stała się „rezerwowym szlakiem” dla eksportu ropy z Arabii Saudyjskiej, państwa, które jest największym eksporterem tego surowca na świecie. Jej zablokowanie przez Hutich mogłoby doprowadzić do kolejnego, skokowego wzrostu cen ropy na światowych rynkach.

Sytuacja w rejonie cieśniny Ormuz, która nadal nie została udrożniona mimo deklaracji prezydenta USA Donalda Trumpa i narastający kryzys w rejonie cieśniny Bab al-Mandab już sprawiły, że cena ropy Brent na światowych rynkach wzrosła powyżej 105 dolarów za baryłkę. W USA średnia cena diesla wzrosła po raz pierwszy powyżej 6 dolarów za galon (3,79 litra).

Niemal połowa Kubańczyków uważa, że krajem nadal rządzi rodzina Castro

46 proc. mieszkańców Kuby uważa, że wyspą wciąż rządzi rodzina Raula Castro i jego brata, zmarłego w 2016 r. Fidela Castro – wynika z sondażu ośrodka badawczego LAPOP Lab. Władze tej instytucji badawczej, powiązanej z amerykańskim uniwersytetem Vanderbilt w Nashville, podkreśliły, że sondaż dotyczący opinii Kubańczyków na temat tego „kto nimi rządzi” został przeprowadzony po raz pierwszy.

Z sondażu przeprowadzonego na przełomie czerwca i lipca na grupie 1095 mieszkańców wyspy wynika, że oprócz wspomnianych 46 proc. Kubańczyków uznających, iż wyspą rządzi rodzina Castro, 16 proc. za głównego decydenta na Kubie uznaje partię komunistyczną, zaś tylko 14 proc. prezydenta kraju Miguela Diaza-Canela. Z kolei dla 12 proc. obywateli Kubą rządzą podmioty gospodarcze sektora prywatnego, dla 5 proc. armia, zaś dla 3 proc. administracja USA.

W Polsce rozpoczął się protest maszynistów

O północy rozpoczął się zapowiedziany przez Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych protest, który ma potrwać do godz. 12 w piątek. Pociągi przejeżdżając przez przejazdy kolejowo-drogowe zwalniają do 20 km/h, co może spowodować opóźnienia. Według resortu infrastruktury do południa na tory może wyjechać ponad 3 tys. składów.

Czytaj więcej Społeczeństwo Od północy trwa protest maszynistów. Są opóźnienia pociągów O północy rozpoczął się protest zapowiadany przez Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych, który ma potrwać do godziny 12. W czasie protestu pociąg...

Aktualne rozkłady jazdy pociągów i informacje o opóźnieniach można na bieżąco sprawdzać na Portalu Pasażera. Według portalu, o godz. 2.15 w piątek mniej niż połowa pociągów będących w trasie (48 proc.) jechała punktualnie. O godz. 5 wskaźnik ten wyniósł 85 proc. Podobny był odsetek punktualności pociągów, które dojechały do końca trasy.

Protest już jest wskazywany jako przyczyna lub jedna z przyczyn opóźnień wielu pociągów. Opóźnienie Podhalanina z Zakopanego do Świnoujścia sukcesywnie rosło z jednej do trzech godzin. W przypadku Baltic Expressu z Gdyni do czeskiej Pragi opóźnienie wzrosło do ponad dwóch godzin.

Akcja maszynistów jest konsekwencją wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych (woj. mazowieckie) niedaleko DK 12, do którego doszło 9 września. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że kierujący pojazdem ciężarowym wjechał na tory pomimo nadawanego sygnału świetlnego zakazującego wjazdu i w efekcie zderzył się z pociągiem PKP Intercity relacji Lublin – Szczecin. W wyniku wypadku wykoleiła się lokomotywa elektryczna oraz dwa pierwsze wagony składu, którym podróżowało co najmniej 114 osób, w tym troje członków załogi. Zginęła jedna osoba, pasażerka pociągu.