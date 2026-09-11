„Współpraca w dziedzinie migracji zawsze była skoordynowana i skuteczna. Niefortunne wydarzenia z lipca ubiegłego roku bez wątpienia wymagają dokładnego zbadania w celu ustalenia okoliczności, zidentyfikowania wszelkich ingerencji, ujawnienia ewentualnych manipulacji, a przede wszystkim zagwarantowania, że takie wydarzenia nigdy więcej się nie powtórzą” – głosi stanowisko marokańskiego MSZ opublikowane przez agencję MAP w odniesieniu do wydarzeń z 30 i 31 lipca, kiedy na teren Ceuty, hiszpańskiej eksklawy graniczącej z Marokiem, przedarło się ponad 70 tys. migrantów.

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MSZ Maroka zapewnia, że kraj chce utrzymać dobre relacje z Hiszpanią

MSZ Maroka podkreśliło ponadto chęć utrzymania dobrych relacji z Hiszpanią, które – jak zaznaczyło – „znalazły swój najpełniejszy wyraz we Wspólnej Deklaracji z 7 kwietnia 2022 r., podpisanej po spotkaniu Jego Królewskiej Mości Króla Mohammeda VI, niech Bóg Mu dopomaga, z Prezesem Rządu Hiszpanii, panem Pedro Sánchezem”.

Jeden z punktów owej deklaracji dotyczył zmiany wcześniejszego stanowiska Hiszpanii wobec Sahary Zachodniej. Hiszpania uznała „za najbardziej poważną, realistyczną i wiarygodną podstawę rozwiązania sporu” marokańską inicjatywę autonomii dla terytorium Afryki Zachodniej z 2007 r.

Najnowsze stanowisko Ministerstwa Spraw Zagranicznych zostało opublikowane w dniu, w którym hiszpański Kongres Deputowanych przyjął ustawę umożliwiającą przyznanie obywatelstwa hiszpańskiego Saharianom urodzonym przed 29 września 1977 r., nawet jeśli nie mają legalnego miejsca zamieszkania w Hiszpanii. Sahara Zachodnia była kolonią Hiszpanii. Rabat rości sobie prawa do tego terytorium, zaś ONZ uznaje je jako „niesamodzielne”.

MSZ Maroka: Nie zgadzamy się, by wykorzystywać nas w przedwyborczej rozgrywce w Hiszpanii

W stanowisku podkreśla się, że Hiszpanię i Maroko łączą dobre relacje, m.in. w handlu i zwalczaniu przestępczości. Marokański MSZ wyraził ubolewanie, że „niektórzy politycy hiszpańscy i media” wykorzystują Maroko do politycznej walki wewnętrznej.

„Królestwo Maroka nie zgadza się, by wykorzystywano je jako polityczny pionek w przedwyborczej rozgrywce, ani nie zaakceptuje roli kozła ofiarnego w politycznych porachunkach” – głosi stanowisko.

Hiszpańska opozycja i część komentatorów przekonują, że kryzys w Ceucie został sprowokowany przez Maroko w celu destabilizacji sytuacji w Hiszpanii.