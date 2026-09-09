Donald Tusk o sytuacji w Europie: Wojny, niepewność, sytuacja wewnętrzna w wielu krajach

– Europa jest w momencie krytycznym, właściwie to problem globalny. Wojny, niepewność na rynkach paliwowych, sytuacja wewnętrzna w wielu krajach europejskich, polityczna, nasze wewnętrzne dyskusje i ten temat dzisiejszy, przyszłe ramy finansowe UE, dla Polski rzecz absolutnie kluczowa – mówił Tusk, który z Costą w Warszawie rozmawia m.in. o przyszłym budżecie UE.

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– Poinformowałem pana przewodniczącego o tym, jak wygląda sytuacja na wschód od UE, jaka jest nasza ocena tej perspektywy najbliższych miesięcy, jeśli chodzi o wojnę – dodał następnie premier.

– Podzieliłem się także informacjami, jakie otrzymujemy od naszych przyjaciół, także zza Atlantyku, z USA. To wszystko składa się na jedną oczywistość. Wspólnym obowiązkiem całej UE i naszym polskim jest być dobrze przygotowanym na różne scenariusze i to wymaga wysiłku, także finansowego – podkreślił Tusk.

Donald Tusk: Większy budżet w interesie Polski, nie zapomnieć o rolnictwie i polityce spójności

Jednocześnie premier zaznaczył, że szukając środków na zwiększenie obronności UE trzeba „zachować fundamenty polityki spójności i wsparcia dla rolnictwa”. – Bo to też są aspekty dotyczące naszego bezpieczeństwa (...). Szukając środków na bezpieczeństwo pamiętamy o fundamentach rozwoju tej części Europy – zaznaczył premier wymieniając raz jeszcze unijną politykę spójności i rolnictwo.

– Będziemy szukali różnych sposobów na nowe środki. Większy budżet europejski leży w interesie każdego kraju członkowskiego, na pewno Polski – zaznaczył Tusk.

– Polska była jest i będzie największym beneficjentem środków europejskich. My to wiemy. Nasze potrzeby są też specyficzne – wy to też w Radzie Europejskiej rozumiecie – dodał.

Przewodniczący Rady Europejskiej: Europa musi wzmocnić gotowość do obrony własnych granic

– Ukraina broni nie tylko własnej suwerenności, ale również bezpieczeństwa Europy. Polska, jako sąsiad Ukrainy, odgrywa niezwykle ważną rolę w tych wysiłkach. Dlatego wzmocnienie naszego wsparcia dla Ukrainy powinno iść równolegle ze wzmacnianiem naszej własnej gotowości do ochrony własnych granic. Zagrożenie ze strony Rosji oznacza, że istnieje potrzeba wzmocnienia naszych możliwości – mówił z kolei Costa.

Costa podkreślił, że nowy europejski budżet musi służyć wzmocnieniu europejskiego bezpieczeństwa i obronności, ale też nadal wspierać rolnictwo i polityki ważne dla dobrobytu Europy.