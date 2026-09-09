MS Investment i RR Enterprises ruszają z transformacją działki przy ul. Żurawiej 8 w Warszawie. Stoi na niej oddany w 2000 r. budynek biurowy funkcjonujący pod nazwą Bliski Centrum, niegdyś siedziba stacji radiowej. W tym miejscu pojawi się luksusowy ośmiopiętrowy apartamentowiec. Inwestorzy mają już na koncie transformację biurowca przy ul. Wareckiej i rewitalizację kamienicy przy Baczyńskiego.

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Zamiast biurowca powstaną mieszkania z segmentu premium

W budynku znajdzie się 69 mieszkań o powierzchni od 40 do 280 mkw. Cechą charakterystyczną ma być całoroczna roślinność na tarasach. Za projekt odpowiada holenderska pracownia MVSA. Będzie to jej debiut w Polsce. Firma ma na koncie m.in. projekt Wonderwoods w Utrechcie – kompleks dwóch wieżowców porośniętych pionowym lasem czy transformację dawnej kliniki w luksusowy budynek mieszkalny Valerius w Amsterdamie.

Plany zakładają wymianę znacznej części istniejącej zabudowy. Prace rozbiórkowe wystartują jesienią. Nowy budynek zachowa układ dwóch skrzydeł wokół wewnętrznego dziedzińca, ale pomiędzy nimi znajdzie się więcej przestrzeni. Oddanie do użytkowania przewidywane jest na 2029 r. Część mieszkaniową uzupełni klub fitness i strefa lounge. W budynku znajdą się dwa lokale usługowe.

Dwudziestoletni biurowiec? W Polsce to już stary budynek

Według szacunków firmy Colliers 64 proc. zasobu biurowego stanowią w Warszawie budynki dojrzałe i starsze. Za relatywnie stare uchodzą u nas biurowce liczące ponad dwie dekady. Więcej niż 21 lat ma w Warszawie ponad 200 biurowców, to 1,75 mln mkw. powierzchni, czyli 28 proc. zasobu.

Od 2020 do 2025 r. z warszawskiego rynku wycofano ponad 500 tys. mkw. powierzchni biurowej w 52 budynkach. Z rynków regionalnych zniknęło w tym czasie 222,6 tys. mkw. Duży ruch widać na tzw. Mordorze, gdzie biurowce zastępowane są przez bloki mieszkalne. Część funduszy kupuje starsze budynki z myślą o modernizacji w celu wzrostu wartości i pozyskania lepszej puli najemców. Niektóre budynki, w przypadku których modernizacja byłaby nieefektywna ekonomicznie, ustępują nowym biurowcom, jak np. słynne Intraco.

Jak zaznaczają eksperci CBRE, na warszawskim rynku biurowym problemem nie jest brak popytu, lecz brak dostępnej powierzchni w najlepszych lokalizacjach. W II kwartale 2026 r. wskaźnik pustostanów dla całej Warszawy spadł do 8,5 proc., a w strefach centralnych do 4,8 proc. – to najniższy poziom od lat, wynikający z ograniczonej nowej podaży oraz utrzymującej się wysokiej aktywności najemców.