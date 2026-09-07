Wrocławskie centrum handlowe jest w gronie zaledwie 1 proc. budynków na świecie, które osiągnęły ten poziom.

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Ocena w certyfikacji BREEAM In-Use obejmuje m.in. efektywność energetyczną, gospodarkę wodną, zdrowie i komfort użytkowników, transport, odpady i wykorzystanie zasobów, emisje i zanieczyszczenia, odporność budynku na zmiany, ekologię oraz sposób zarządzania nieruchomością.

Innowacyjne rozwiązania w galerii

– Wroclavia jest także jednym z sześciu obiektów w Polsce, które mogą się pochwalić najwyższą oceną w obu częściach certyfikacji BREEAM In-Use (Asset Performance: dotyczy charakterystyki i parametrów budynku, oraz Management Performance, ocenia sposób zarządzania nieruchomością) – mówią przedstawiciele Unibail-Rodamco-Westfield (URW), spółki będącej właścicielem galerii. – To również jeden z najlepszych wyników w portfelu naszych nieruchomości, na który składają się obiekty w 11 krajach na dwóch kontynentach.

Czytaj więcej Nieruchomości Centra handlowe muszą iść z duchem czasu Galerie to wielofunkcyjne centra przyciągania klientów. Poza zakupami kuszą ofertą rozrywkową, gastronomiczną, sportową. Muszą odpowiadać na różne,...

Wynik Wroclavii w porównaniu z poprzednią certyfikacją z 2023 roku jeszcze się polepszył. – Koncentrujemy się m.in. na ograniczaniu emisji, oszczędnym gospodarowaniu zasobami, wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań prośrodowiskowych – wyliczają przedstawiciele spółki URW.

Wroclavia zmienia nazwę

Wroclavia została otwarta w 2017 roku. Jest w pełni skomercjalizowana. W 2025 r. centrum odwiedzi ponad 18 mln osób. 17 września tego roku Wroclavia zmieni nazwę na Westfield Wroclavia, stając się trzecim obiektem Westfield w Polsce, obok Westfield Arkadii i Westfield Mokotów – oraz 42. na świecie.