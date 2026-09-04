Materiał powstał we współpracy z firmą ROBYG

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ROBYG świętuje 25-lecie działalności w Polsce. Co dziś przychodzi panu do głowy jako pierwsze w związku z jubileuszem?

Przede wszystkim ogromna wdzięczność. 25 lat to nie tylko historia firmy – to historia tysięcy ludzi, którzy razem z nami tworzyli ROBYG. Pracowników, partnerów biznesowych, klientów i wszystkich osób, które uwierzyły w naszą wizję.

Polska zmieniała się bardzo dynamicznie, a ROBYG rozwijał się razem z nią. Dziś możemy powiedzieć, że stworzyliśmy ponad 38 tys. mieszkań, a nasze inwestycje stały się domem dla ponad 100 tys. mieszkańców. To ogromna odpowiedzialność i jednocześnie powód do dumy.

Co uważa pan za największy sukces ROBYG?

Największym sukcesem jest zaufanie. Można budować coraz więcej mieszkań, ale bez zaufania klientów nie da się zbudować trwałej marki. Od początku stawialiśmy na jakość i odpowiedzialność. Dlatego nasze hasło „Dajemy więcej” nie jest sloganem marketingowym. Ono opisuje sposób, w jaki projektujemy inwestycje i prowadzimy firmę.

„Dajemy więcej” oznacza dziś coś więcej niż mieszkania?

Zdecydowanie. Naszą filozofią jest budowanie „miast w mieście”. Nie tworzymy wyłącznie budynków – tworzymy kompletne przestrzenie do życia. Każda inwestycja ROBYG to pełna infrastruktura: drogi, chodniki, zieleń, place zabaw, strefy rekreacyjne, lokale usługowe, rozwiązania Smart House oraz przestrzenie wspólne. Chcemy, aby mieszkańcy mogli wygodnie żyć, pracować i odpoczywać w swoim najbliższym otoczeniu. To podejście wyróżnia ROBYG od wielu lat i będzie rozwijane również w kolejnych projektach.

Tempo rozwoju ROBYG w 2026 r. jest imponujące.

Pierwsze półrocze pokazało, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze. Sprzedaż mieszkań wzrosła o 25 proc. rok do roku, a liczba lokali przekazanych klientom o 33 proc.

Rozwijamy kolejne etapy naszych najważniejszych inwestycji. W Warszawie wprowadzamy nowe etapy Osiedla Kameralnego i Rytmu Mokotowa, rozwijamy Modern City czy Metro Life Apartamenty. W Trójmieście kontynuujemy Nadmotławie, Szumilas i Foresterię, a jednocześnie wzmacniamy obecność w Poznaniu, Wrocławiu i Łodzi. To pokazuje, że rozwój ROBYG nie jest jednorazowym sukcesem, ale konsekwentnie realizowaną strategią.

Powrót na GPW to symboliczny moment?

Tak, bo oznacza rozpoczęcie kolejnego etapu. Giełda to nie tylko możliwość pozyskania kapitału. To również większa transparentność, regularna komunikacja z rynkiem i jeszcze większa odpowiedzialność wobec inwestorów.

Powrót na GPW daje nam możliwość szybszego wzrostu – zarówno przez rozwój nowych projektów, jak i rozbudowę banku ziemi. Im silniejsza spółka finansowo, tym większa stabilność i zaufanie klientów oraz rynku. Dzisiaj ROBYG dysponuje kapitałem własnym przekraczającym 2,5 mld zł, co daje bardzo mocne fundamenty do dalszego rozwoju.

Co daje ROBYG przewagę nad konkurencją?

Bez wątpienia ludzie. Mamy wyjątkowo doświadczony zespół. Wiele osób pracuje z nami od kilkunastu, a nawet ponad 20 lat. To nie jest przypadek – w ROBYG budujemy organizację opartą na wiedzy, współpracy i odpowiedzialności.

Chciałbym bardzo mocno podkreślić, że sukces ROBYG to sukces naszych pracowników. Inżynierów, architektów, kierowników budów, działów sprzedaży, marketingu, finansów, obsługi klienta i administracji. To oni każdego dnia przekładają strategię firmy na konkretne inwestycje. Jestem szczególnie wdzięczny osobom, które są z nami od początku lub od wielu lat. To dzięki ich doświadczeniu ROBYG zachował kulturę organizacyjną i wysokie standardy mimo bardzo dynamicznego wzrostu.

Czy rozwój nie oznacza ryzyka utraty jakości?

To pytanie zadajemy sobie każdego dnia. Nasza odpowiedź brzmi: chcemy budować skalę, ale nigdy kosztem jakości. Rozwijamy działalność odpowiedzialnie – zarówno finansowo, jak i organizacyjnie. Każda nowa inwestycja musi odpowiadać standardom ROBYG. Dlatego inwestujemy nie tylko w projekty, ale także w ludzi, technologie i procesy.

Jakie kierunki rozwoju są dziś najważniejsze?

Największe aglomeracje pozostają naszym priorytetem. Warszawa, Trójmiasto, Wrocław, Poznań i Łódź to rynki o ogromnym potencjale, ale przygotowujemy również kolejne projekty w Krakowie. Będziemy rozwijać kolejne etapy istniejących inwestycji oraz wprowadzać nowe projekty zgodnie z filozofią „miast w mieście”.

Jak widzi pan ROBYG za kolejne pięć, dziesięć lat?

Chciałbym, aby ROBYG nadal był synonimem jakości i zaufania. Chcemy rosnąć, zwiększać skalę działalności i umacniać pozycję jednej z najważniejszych firm mieszkaniowych w Polsce. Ale równie ważne jest zachowanie tego, co zbudowaliśmy przez 25 lat – odpowiedzialności wobec klientów, partnerów i pracowników.

Gdyby miał pan podsumować przyszłość ROBYG jednym zdaniem?

Powiedziałbym: rozpędzamy się i chcemy dawać jeszcze więcej. Więcej jakości. Więcej infrastruktury. Więcej nowoczesnych rozwiązań. Więcej wartości dla mieszkańców i inwestorów. Bo właśnie na tym od 25 lat polega ROBYG.

Jubileusz 25 lat ROBYG w Polsce Foto: mat. prasowe

Materiał powstał we współpracy z firmą ROBYG