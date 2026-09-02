Temperatura na rynku wtórnym cały czas rośnie
Jak mówi Marcin Drogomirecki, ekspert rynku nieruchomości Grupy Morizon-Gratka, ostatnie miesiące na rynku wtórnym przynosiły na przemian albo niewielkie wzrosty, albo symboliczne spadki cen mieszkań. – Jednak w ujęciu rocznym w większości dużych miast utrzymuje się wyraźny trend wzrostowy – zauważa.
Ekspert przypomina, że w czasie niedawnego boomu na rynku mieszkań codziennością były doniesienia o bijących kolejne rekordy cenach.
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– Biorąc pod uwagę relację wielkości popytu do dostępnej oferty, dzisiejsza sytuacja na rynku nie wykazuje cech zakupowej gorączki – ocenia Marcin Drogomirecki. – Trudno jednak zaprzeczyć, że temperatura cały czas rośnie. Cały czas rosną bowiem średnie ceny używanych lokali i już bez wielkiego rozgłosu przekraczają kolejne granice, bijąc historyczne rekordy.
Analityk podkreśla, że średnia cena mkw. mieszkania z rynku wtórnego w stolicy nigdy wcześniej nie przekroczyła 18 tys. zł, a w Krakowie progu 17 tys. zł. – Nie ma wątpliwości, że lada moment średnia cena oczekiwana za mkw. mieszkania w Gdańsku przekroczy 16 tys. zł, a jeszcze przed końcem roku granica 12 tys. zł zostanie przekroczona w Poznaniu – uważa Marcin Drogomirecki. Jego zdaniem trudniej odpowiedzieć na pytanie, „ile miesięcy, a może lat, zajmie Łodzi dojście ze średnią ceną mkw. do poziomu 9 tys. zł”.
Analizy Grupy Morizon-Gratka wskazują, że średnie ceny ofertowe mieszkań wystawionych do sprzedaży w sierpniu w ośmiu z 12 analizowanych miast w porównaniu z lipcem wzrosły przeciętnie o 1,3 proc. Największe wzrosty odnotowały Bydgoszcz i Kraków – o 2,3 proc.; najmniejsze Gdańsk – o 0,6 proc. i Wrocław – o 0,2 proc.
W porównaniu z lipcem niewielkie spadki średnich cen ofertowych mieszkań odnotowano w Katowicach (o 1,5 proc.), Szczecinie (1 proc.), Lublinie (0,9 proc.) i Olsztynie (0,7 proc.).
Większe zmiany cen widać w ujęciu rocznym. Grupa Morizon-Gratka wskazuje, że w dziesięciu miastach metr kwadratowy mieszkania jest dziś droższy niż przed rokiem średnio o 5,1 proc.
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W ujęciu procentowym najbardziej wzrosła średnia cena ofertowa mieszkań w Bydgoszczy – o 9,9 proc. Znaczący, ponad 7-proc. wzrost ceny mkw. używanego lokalu zanotował Gdańsk (nominalnie oznacza to wzrost ceny o ponad 1,1 tys. zł za mkw.). W Krakowie i Poznaniu przeciętna cena mkw. lokali z drugiej ręki wzrosła o 6,1 proc., co przekłada się na cenę mkw. mieszkania wyższą odpowiednio o prawie 1 tys. zł i niemal 700 zł.
Średnia cena używanego mieszkania była w sierpniu niższa niż przed rokiem w Łodzi i Lublinie. – Spadki, choć niewielkie, są faktem i potwierdzają to, że rynki mieszkaniowe, nawet w wąskiej grupie dużych miast, znacząco się od siebie różnią – mówi Marcin Drogomirecki. – W przypadku średnich i małych miast, w szczególności tych, które mierzą się z problemem depopulacji, zróżnicowanie zjawisk i trendów na rynku mieszkań jest jeszcze większe.
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Jak mówi analityk, potwierdzeniem nieśpiesznego, ale postępującego wzrostu cen mieszkań na rynku wtórnym są kolejne odczyty wskaźnika trendu cenowego mieszkań przygotowywanego przez Grupę Morizon-Gratka. W sierpniu wskaźnik osiągnął rekordowy poziom 1925,4 pkt, to o 75,4 pkt, czyli o 4,1 proc. więcej niż przed rokiem, i o 36,3 pkt, czyli o 1,9 proc. więcej niż w kwietniu 2024 r.
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