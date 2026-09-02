W sierpniu w siedmiu największych miastach deweloperzy sprzedali ponad 4,3 tys. mieszkań – wynika ze wstępnego monitoringu firmy Otodom. To wzrost o 25 proc. rok do roku i niewiele mniej niż w lipcu (4,4 tys., był to wzrost rok do roku o 12 proc.).

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– Wyjątkowo udany sierpień na rynku deweloperskim potwierdza dominację popytu nad nową podażą w metropoliach. Choć od początku roku klienci kupili już ponad 32 tys. mieszkań, o 40 proc. więcej niż przed rokiem, w cennikach widać wyczekiwane uspokojenie. W żadnym z siedmiu największych miast roczna dynamika średnich cen ofertowych nie przekroczyła progu 10 proc., a czas wyprzedaży oferty sygnalizuje trwałą stabilizację – podkreśla Katarzyna Kuniewicz, dyrektorka badań rynku w Otodomu.

Tylko Katowice z wyraźną nadpodażą mieszkań. Do miast wróciła równowaga popytu i podaży

W sierpniu deweloperzy nie przesadzili z produkcją, wprowadzając na rynek 3,6 tys. lokali – niewiele ponad średnią z okresu styczeń-lipiec. W efekcie oferta skurczyła się drugi miesiąc z rzędu, poniżej 59 tys. mieszkań.

– Odwrócenie układu sił między popytem a podażą, które obserwujemy po ośmiu miesiącach 2026 r., wynika głównie z wyraźnego ożywienia po stronie kupujących, a nie z nadzwyczajnego hamowania nowych inwestycji deweloperskich. Na siedmiu największych rynkach od stycznia do sierpnia br. deweloperzy sprzedali ponad 32 tys. mieszkań przy liczbie wprowadzeń sięgającej 28,6 tys. lokali. Oznacza to, że sprzedaż przewyższyła nową podaż o 13 proc. Dla porównania, w analogicznym okresie ubiegłego roku, to nowa podaż przeważała nad transakcjami o 22 proc. Warto zaznaczyć, że o ożywieniu na rynku świadczy nie tylko sama sprzedaż, ale także wysoki poziom rezerwacji, tj. ponad 7 tys. mieszkań na koniec sierpnia, oraz utrzymująca się wysoka aktywność kupujących na rynku kredytowym i wtórnym – mówi Kuniewicz.

Sytuacja w poszczególnych miastach jest zróżnicowana, o nadpodaży można już mówić tylko w dwóch przypadkach. Wskaźnik tempa wyprzedaży oferty świeci na czerwono w Katowicach – tu lokale, przy tempie sprzedaży z trzech ostatnich miesięcy, sprzedałyby się w 9,6 kwartału, podczas gdy o równowadze rynku świadczy poziom 4 kwartałów. Jak tłumaczy Otodom, po części wynika to jednak z dodania przez deweloperów nowych dużych projektów.

W Łodzi wskaźnik to 6,6 kw., w Krakowie 5,4 kw. W Poznaniu to 4,4 kw., w Trójmieście 4 kw. Lekka przewaga popytu nad podażą obserwowana jest we Wrocławiu (3,7 kw.) i Warszawie (3,5 kw.).

Ceny ofertowe. Infografika Otodomu. Foto: mat. prasowe

Ceny mieszkań miesiąc do miesiąca stabilne, wzrosty rok do roku już nie szokują

W sierpniu średnie ceny mieszkań, które pozostały w ofercie na koniec miesiąca, były stabilne wobec lipca – w Warszawie uwagę zwraca spadek o 2,2 proc., co jest efektem wprowadzenia większej liczby lokali z niskimi, jak na stolicę, stawkami (ok. 15,8 tys. zł). W ujęciu rok do roku w żadnym mieście wzrost nie przekracza 10 proc.

Ponadto Otodom pierwszy raz pokazał ceny mieszkań w nowym formacie – publikując medianę. W Warszawie i Gdyni średnie ceny były w sierpniu o 14 proc. większe niż ceny z samego środka stawki. W Łodzi mediana okazała się większa od średniej, co świadczy o stałej obecności w ofercie puli lokali o skrajnie niskich cenach.

– Analiza danych po sierpniu 2026 r. rysuje obraz rynku deweloperskiego w stanie stabilizacji. Popyt pozostaje mocny i przewyższa nową podaż, ale deweloperzy ostrożnie zarządzają wprowadzaniem nowych inwestycji. Stopniowe słabnięcie dynamiki cen wyraźnie poniżej 10 proc. rok do roku sugeruje, że rynek mieszkaniowy w Polsce, w największych miastach, wchodzi w okres większej przewidywalności, co jest korzystne zarówno dla kupujących, jak i firm deweloperskich – podsumowuje Kuniewicz.