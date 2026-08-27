Zmiany, które wejdą w życie 3 września, to efekt ustawy z dnia 17 października 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Część przepisów ustawy obowiązuje już od 3 marca.

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Ważne zmiany od 3 września. Okres próbny dla nowych kierowców

Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, każdego kierowcę, który od 3 września po raz pierwszy uzyska prawo jazdy kategorii B, obejmie obowiązkowy okres próbny. Dla osób, które ukończyły 18 lat, okres ten potrwa dwa lata. Natomiast w przypadku młodszych kierowców, którzy zdobędą uprawnienia w wieku 17 lat, okres próbny potrwa trzy lata, z zastrzeżeniem, że nie może on trwać dłużej niż do momentu ukończenia 20. roku życia.

Warto podkreślić, że zmiany obejmą tylko osoby, które uzyskają prawo jazdy kategorii B od 3 września. Przy czym liczy się tutaj moment zdania egzaminu, a nie odebrania dokumentu.

Nowych kierowców obowiązywać będzie 0,0 promila alkoholu

To jednak nie wszystkie zmiany, które czekają od 3 września nowych kierowców. Zgodnie z nowymi przepisami, osoby będące w trakcie okresu próbnego obowiązywać będzie bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdu po spożyciu nawet niewielkiej ilości alkoholu. Oznacza to 0,0 promila alkoholu we krwi albo 0,0 mg alkoholu w 1 dm³ wydychanego powietrza. Zasada ta dotyczyć będzie także środków, które działają podobnie do alkoholu.

W przypadku pozostałych kierowców nadal obowiązywać będzie natomiast dopuszczalna granica 0,2 promila alkoholu.

Dodatkowe ograniczenia dla młodych kierowców

Ustawa wprowadza również dodatkowe ograniczenia dotyczące 17-letnich kierowców:

ich prawo jazdy będzie ważne wyłącznie w Polsce – do momentu ukończenia przez nich 18. roku życia;

przez 6 miesięcy od uzyskania uprawnień - jednak nie dłużej niż do osiągnięcia 18 lat – będą mieli obowiązek prowadzić samochód w towarzystwie doświadczonego kierowcy, który będzie musiał mieć co najmniej 25 lat, posiadać prawo jazdy kategorii B od przynajmniej pięciu lat, siedzieć na przednim fotelu, a ponadto nie będzie mógł być pod wpływem alkoholu ani narkotyków, a w ciągu poprzednich pięciu lat mieć orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów;

do ukończenia 18 lat nie będą mogli pracować jako taksówkarz, wykonywać okazjonalnego przewozu osób ani drogowego transportu rzeczy, np. jako kurier.

Punkty karne dla nowych kierowców

Nowe przepisy regulują również kwestię punktów karnych gromadzonych przez nowych kierowców. W przypadku przekroczenia liczby 12 punktów karnych, kierowcy ci będą musieli ukończyć praktyczne, godzinne szkolenie dotyczące zagrożeń w ruchu drogowym prowadzone przez ośrodek doskonalenia techniki jazdy. Kierowca będzie miał rok na jego odbycie.

Z kolei w przypadku przekroczenia 20 punktów karnych w pierwszym roku po otrzymaniu prawa jazdy, starosta cofnie kierowcy uprawnienia.

Wydłużenie okresu próbnego dla nowych kierowców. Możliwe w tych sytuacjach

Okres próbny obowiązujący młodych kierowców od 3 września będzie mógł zostać przedłużony o dwa lata. Dojdzie do tego, jeśli kierowca dopuści się dwóch określonych w ustawie wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, a ich popełnienie potwierdzone zostanie prawomocnymi rozstrzygnięciami. Ustawa wskazuje tu konkretny katalog przewinień, w tym m.in. spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jazda po alkoholu, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu czy złamanie zasad pierwszeństwa przejazdu.

Od 3 września ważna zmiana dla wszystkich kierowców

Od 3 września wejdzie w życie również zmiana, która dotyczyć będzie wszystkich kierowców. Mowa o prowadzeniu samochodu po wydaniu decyzji o czasowym zatrzymaniu prawa jazdy. Wobec kierowcy nieprzestrzegającego takiej decyzji starosta cofnie uprawnienia na pięć lat. Po tym czasie kierowca będzie musiał ponownie zdać egzamin państwowy.