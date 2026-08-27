Od 3 września wchodzą w życie ważne zmiany dla kierowców
Zmiany, które wejdą w życie 3 września, to efekt ustawy z dnia 17 października 2025 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. Część przepisów ustawy obowiązuje już od 3 marca.
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Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, każdego kierowcę, który od 3 września po raz pierwszy uzyska prawo jazdy kategorii B, obejmie obowiązkowy okres próbny. Dla osób, które ukończyły 18 lat, okres ten potrwa dwa lata. Natomiast w przypadku młodszych kierowców, którzy zdobędą uprawnienia w wieku 17 lat, okres próbny potrwa trzy lata, z zastrzeżeniem, że nie może on trwać dłużej niż do momentu ukończenia 20. roku życia.
Warto podkreślić, że zmiany obejmą tylko osoby, które uzyskają prawo jazdy kategorii B od 3 września. Przy czym liczy się tutaj moment zdania egzaminu, a nie odebrania dokumentu.
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To jednak nie wszystkie zmiany, które czekają od 3 września nowych kierowców. Zgodnie z nowymi przepisami, osoby będące w trakcie okresu próbnego obowiązywać będzie bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdu po spożyciu nawet niewielkiej ilości alkoholu. Oznacza to 0,0 promila alkoholu we krwi albo 0,0 mg alkoholu w 1 dm³ wydychanego powietrza. Zasada ta dotyczyć będzie także środków, które działają podobnie do alkoholu.
W przypadku pozostałych kierowców nadal obowiązywać będzie natomiast dopuszczalna granica 0,2 promila alkoholu.
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Ustawa wprowadza również dodatkowe ograniczenia dotyczące 17-letnich kierowców:
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Nowe przepisy regulują również kwestię punktów karnych gromadzonych przez nowych kierowców. W przypadku przekroczenia liczby 12 punktów karnych, kierowcy ci będą musieli ukończyć praktyczne, godzinne szkolenie dotyczące zagrożeń w ruchu drogowym prowadzone przez ośrodek doskonalenia techniki jazdy. Kierowca będzie miał rok na jego odbycie.
Z kolei w przypadku przekroczenia 20 punktów karnych w pierwszym roku po otrzymaniu prawa jazdy, starosta cofnie kierowcy uprawnienia.
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Okres próbny obowiązujący młodych kierowców od 3 września będzie mógł zostać przedłużony o dwa lata. Dojdzie do tego, jeśli kierowca dopuści się dwóch określonych w ustawie wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, a ich popełnienie potwierdzone zostanie prawomocnymi rozstrzygnięciami. Ustawa wskazuje tu konkretny katalog przewinień, w tym m.in. spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jazda po alkoholu, nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu czy złamanie zasad pierwszeństwa przejazdu.
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Od 3 września wejdzie w życie również zmiana, która dotyczyć będzie wszystkich kierowców. Mowa o prowadzeniu samochodu po wydaniu decyzji o czasowym zatrzymaniu prawa jazdy. Wobec kierowcy nieprzestrzegającego takiej decyzji starosta cofnie uprawnienia na pięć lat. Po tym czasie kierowca będzie musiał ponownie zdać egzamin państwowy.
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