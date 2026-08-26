Największą grupę objętą obowiązkiem będą stanowili mężczyźni urodzeni w 2008 roku – informuje RMF24. Przed komisjami będą musiały stawić się również osoby ze starszych roczników oraz kobiety, które ukończyły określone kierunki studiów. Wezwanie powinno trafić do odbiorcy najpóźniej 7 dni przed wyznaczonym terminem.

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Kto otrzyma wezwanie na kwalifikację wojskową w 2027 roku?

Do komisji zostaną wezwani także mężczyźni urodzeni w latach 2003–2007, którzy nie mają jeszcze określonej kategorii zdolności do służby. Obowiązek obejmie również część osób uznanych podczas kwalifikacji w 2025 i 2026 roku za czasowo niezdolne do służby.

Ponadto wezwania mogą trafić do kobiet z roczników 2000–2008, które w 2027 roku kończą naukę na kierunkach przydatnych dla wojska, m.in. medycznych, psychologicznych i wybranych technicznych. Dobrowolnie do kwalifikacji mogą zgłosić się również osoby przed 60. roku życia, które nie mają ustalonej kategorii wojskowej.

Jak będzie wyglądać kwalifikacja wojskowa?

Podczas kwalifikacji przeprowadza się ocenę stanu zdrowia – psychologiczną i medyczną, na podstawie której przyznawana jest jedna z kategorii: A, czyli zdolność do służby wojskowej, B, czyli czasowa niezdolność do służby, D, czyli niezdolność do służby w czasie pokoju lub E, czyli trwała i całkowita niezdolność do służby wojskowej.

Po zakończeniu procedury dane trafiają do ewidencji wojskowej, a wezwany otrzymuje zaświadczenie. Nadawany jest mu również stopień szeregowego. Po 14 dniach może zostać przeniesiony do pasywnej rezerwy, jeśli nie zdecyduje się na czynną służbę. Stawienie się na kwalifikację jest obowiązkowe. Za nieusprawiedliwioną nieobecność może grozić grzywna, a w skrajnych przypadkach przymusowe doprowadzenie.