Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze obowiązujące na terenie kraju zostały określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 14 maja 2025 r. w sprawie alarmów i komunikatów ostrzegawczych. Stopnie alarmowe są wprowadzane, zmieniane i odwoływane przez Prezesa Rady Ministrów w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i szefa ABW.

Reklama Reklama

Sygnały alarmowe w Polsce. Jak są ogłaszane?

Sygnały alarmowe mogą być przekazywane za pomocą syren oraz środków masowego przekazu – radia i telewizji. Niektóre gminy, powiaty i województwa mogą wykorzystywać inne metody informowania, np. wiadomości SMS, poprzez sieć telefonii komórkowej, megafony oraz powiadamianie od domu do domu. Zgodnie z informacjami, którymi dzieli się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na swojej stronie, w przypadku wystąpienia zagrożenia alarm dla ludności cywilnej jest ogłaszany w następujący sposób.

Sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny trwający 3 minuty.

Komunikat w środkach masowego przekazu – trzykrotna zapowiedź „Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm (przyczyna, rodzaj alarmu itp.) dla …”

Wizualny sygnał alarmowy – żółty znak w kształcie trójkąta albo innej figury geometrycznej.

W podobny sposób ogłasza się odwołanie alarmu. Sygnał akustyczny ma formę ciągłego dźwięku również trwającego 3 minuty. W środkach masowego przekazu trzykrotnie powtarzana jest zapowiedź „Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (przyczyna, rodzaj alarmu itp.) dla …”

Po usłyszeniu syreny należy włączyć lokalną stację radiową lub telewizyjną i stosować się do podawanych poleceń. Należy również sprawdzić, gdzie znajdują się bliscy, poinformować ich o sytuacji i zachować spokój.

W jaki sposób ogłasza się komunikaty ostrzegawcze?

Komunikaty ostrzegawcze są emitowane w momencie, gdy zagrożenie jeszcze nie wystąpiło, ale istnieje ryzyko jego pojawienia się. Mogą dotyczyć skażeń, klęsk żywiołowych, zagrożeń środowiska lub innych niebezpiecznych zdarzeń. Zawierają informacje o rodzaju zagrożenia, przewidywanym czasie i miejscu jego wystąpienia oraz sposobie postępowania mieszkańców.

W środkach masowego przekazu komunikaty o zagrożeniu skażeniami są ogłaszane w formie trzykrotnie powtarzanej zapowiedzi słownej.

„Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie … około godz. … min. ... może nastąpić skażenie ... (rodzaj skażenia) w kierunku …”

Informacje o zagrożeniu klęską żywiołową lub zagrożeniu środowiska również są trzykrotnie powtarzane w formie następującej zapowiedzi.

„Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców … (rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)”.

W przypadku odwołania komunikatu w środkach masowego przekazu jest trzykrotnie powtarzana zapowiedź słowna „Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu (rodzaj skażenia lub rodzaj klęski) dla …”

Komunikaty mogą być rozsyłane również przez Regionalny System Ostrzegania lub przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w formie alertów RCB przekazywanych w wiadomościach SMS.

Jakie stopnie alarmowe występują w Polsce?

W przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub zagrożenia takim zdarzeniem mogą zostać wprowadzone cztery stopnie alarmowe: ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA. Co oznaczają?

Pierwszy stopień alarmowy ALFA oznacza możliwość wystąpienia zdarzenia, którego rodzaj i zakres są jeszcze trudne do przewidzenia.

Drugi stopień alarmowy BRAVO wprowadza się w przypadku wystąpienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia, gdy nie ustalono konkretnego celu ataku.

Trzeci stopień alarmowy CHARLIE wprowadza się w momencie, gdy służby posiadają wiarygodne informacje o planowanym zdarzeniu lub prawdopodobnym celu.

Czwarty, najwyższy stopień alarmowy DELTA dotyczy sytuacji, gdy atak nastąpił albo jego przygotowania są zaawansowane i wskazują na nieuchronne zagrożenie.

Równolegle mogą obowiązywać stopnie ALFA-CRP, BRAVO-CRP, CHARLIE-CRP i DELTA-CRP, dotyczące cyberbezpieczeństwa systemów administracji i infrastruktury krytycznej. Im wyższy stopień, tym większa gotowość służb, zakres kontroli, liczba dyżurów oraz intensywność zabezpieczania obiektów i systemów.

Co zrobić, gdy usłyszymy alarm? Instrukcja krok po kroku

Po usłyszeniu syreny należy przede wszystkim zachować spokój i sprawdzić oficjalne komunikaty. Nie należy podejmować pochopnych działań, ale w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia nie wolno zwlekać z ewakuacją. Jeżeli służby zarządzą opuszczenie danego obszaru, trzeba bezwzględnie stosować się do ich poleceń. Co należy zrobić przed wyjściem?

Zamknąć okna, odciąć dopływ wody, wyłączyć urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić piec, kominek lub kuchenkę.

Trzeba ubrać się odpowiednio do pogody, zabrać przygotowany wcześniej plecak ewakuacyjny i upewnić się, że dzieci mają przy sobie dane kontaktowe opiekuna oraz najważniejsze informacje medyczne.

Warto powiadomić sąsiadów i, w miarę możliwości, pomóc osobom starszym, chorym lub mającym szczególne potrzeby.

Do wskazanego punktu należy udać się pieszo albo skorzystać ze zorganizowanego transportu. Podróżując samochodem, nie wolno blokować dróg ewakuacyjnych.

Trzeba również zadbać o zwierzęta i poinformować bliskich, dokąd oraz w jaki sposób się ewakuujemy.

Informacji o schronach, ukryciach i miejscach doraźnego schronienia można szukać w urzędzie gminy, jednostkach straży pożarnej oraz aplikacji Schrony. Jeżeli w pobliżu nie ma takiego obiektu, należy pozostać w budynku, z dala od okien, najlepiej na najniższej kondygnacji, w piwnicy lub centralnym pomieszczeniu przy ścianach nośnych. Podczas schodzenia nie należy korzystać z windy.

Osoby przebywające poza domem powinny szukać schronienia w piwnicy, garażu podziemnym, tunelu, przejściu podziemnym lub zagłębieniu terenu. Po usłyszeniu eksplozji trzeba położyć się na ziemi i osłonić głowę. Schronienia nie należy opuszczać przed odwołaniem alarmu, a do kontaktu z bliskimi najlepiej używać wiadomości SMS, aby nie przeciążać sieci telefonicznej.