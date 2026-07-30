Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze informują mieszkańców o zagrożeniu
Sygnały alarmowe i komunikaty ostrzegawcze obowiązujące na terenie kraju zostały określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 14 maja 2025 r. w sprawie alarmów i komunikatów ostrzegawczych. Stopnie alarmowe są wprowadzane, zmieniane i odwoływane przez Prezesa Rady Ministrów w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i szefa ABW.
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Sygnały alarmowe mogą być przekazywane za pomocą syren oraz środków masowego przekazu – radia i telewizji. Niektóre gminy, powiaty i województwa mogą wykorzystywać inne metody informowania, np. wiadomości SMS, poprzez sieć telefonii komórkowej, megafony oraz powiadamianie od domu do domu. Zgodnie z informacjami, którymi dzieli się Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji na swojej stronie, w przypadku wystąpienia zagrożenia alarm dla ludności cywilnej jest ogłaszany w następujący sposób.
W podobny sposób ogłasza się odwołanie alarmu. Sygnał akustyczny ma formę ciągłego dźwięku również trwającego 3 minuty. W środkach masowego przekazu trzykrotnie powtarzana jest zapowiedź „Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (przyczyna, rodzaj alarmu itp.) dla …”
Po usłyszeniu syreny należy włączyć lokalną stację radiową lub telewizyjną i stosować się do podawanych poleceń. Należy również sprawdzić, gdzie znajdują się bliscy, poinformować ich o sytuacji i zachować spokój.
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Komunikaty ostrzegawcze są emitowane w momencie, gdy zagrożenie jeszcze nie wystąpiło, ale istnieje ryzyko jego pojawienia się. Mogą dotyczyć skażeń, klęsk żywiołowych, zagrożeń środowiska lub innych niebezpiecznych zdarzeń. Zawierają informacje o rodzaju zagrożenia, przewidywanym czasie i miejscu jego wystąpienia oraz sposobie postępowania mieszkańców.
W środkach masowego przekazu komunikaty o zagrożeniu skażeniami są ogłaszane w formie trzykrotnie powtarzanej zapowiedzi słownej.
Informacje o zagrożeniu klęską żywiołową lub zagrożeniu środowiska również są trzykrotnie powtarzane w formie następującej zapowiedzi.
W przypadku odwołania komunikatu w środkach masowego przekazu jest trzykrotnie powtarzana zapowiedź słowna „Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu (rodzaj skażenia lub rodzaj klęski) dla …”
Komunikaty mogą być rozsyłane również przez Regionalny System Ostrzegania lub przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w formie alertów RCB przekazywanych w wiadomościach SMS.
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W przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub zagrożenia takim zdarzeniem mogą zostać wprowadzone cztery stopnie alarmowe: ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA. Co oznaczają?
Równolegle mogą obowiązywać stopnie ALFA-CRP, BRAVO-CRP, CHARLIE-CRP i DELTA-CRP, dotyczące cyberbezpieczeństwa systemów administracji i infrastruktury krytycznej. Im wyższy stopień, tym większa gotowość służb, zakres kontroli, liczba dyżurów oraz intensywność zabezpieczania obiektów i systemów.
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Po usłyszeniu syreny należy przede wszystkim zachować spokój i sprawdzić oficjalne komunikaty. Nie należy podejmować pochopnych działań, ale w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia nie wolno zwlekać z ewakuacją. Jeżeli służby zarządzą opuszczenie danego obszaru, trzeba bezwzględnie stosować się do ich poleceń. Co należy zrobić przed wyjściem?
Informacji o schronach, ukryciach i miejscach doraźnego schronienia można szukać w urzędzie gminy, jednostkach straży pożarnej oraz aplikacji Schrony. Jeżeli w pobliżu nie ma takiego obiektu, należy pozostać w budynku, z dala od okien, najlepiej na najniższej kondygnacji, w piwnicy lub centralnym pomieszczeniu przy ścianach nośnych. Podczas schodzenia nie należy korzystać z windy.
Osoby przebywające poza domem powinny szukać schronienia w piwnicy, garażu podziemnym, tunelu, przejściu podziemnym lub zagłębieniu terenu. Po usłyszeniu eksplozji trzeba położyć się na ziemi i osłonić głowę. Schronienia nie należy opuszczać przed odwołaniem alarmu, a do kontaktu z bliskimi najlepiej używać wiadomości SMS, aby nie przeciążać sieci telefonicznej.
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