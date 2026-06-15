W czasie pokoju wojsko może wysyłać karty mobilizacyjne do obywateli
Przepisy w tym zakresie reguluje ustawa o obronie Ojczyzny z 11 marca 2022 r. Zgodnie z nią karta mobilizacyjna to dokument wystawiany przez Wojskowe Centrum Rekrutacji wskazujący przydział na wypadek mobilizacji lub wojny. Karty te są wysyłane już w czasie pokoju, dzięki czemu otrzymujące je osoby wiedzą, do jakiej jednostki wojskowej mają zgłosić się w razie ogłoszenia mobilizacji.
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Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, występują trzy rodzaje kart mobilizacyjnych różniące się kolorami widniejących na nich pasków:
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Przyjęcie karty mobilizacyjnej jest obowiązkowe. Osobom posiadającym kartę mobilizacyjną z czerwonym i zielonym paskiem w przypadku mobilizacji i wojny za niestawienie się w miejscu określonym w karcie grozi kara pozbawienia wolności:
Kary ograniczenia wolności lub grzywny grożą także osobom posiadającym kartę mobilizacyjną z niebieskim paskiem. Kary te mogą zostać nałożone w przypadku:
Jednak jeśli te przewinienia dokonywane są „w celu trwałego uchylenia się od obowiązku służby wojskowej albo innej formy spełniania obowiązku obrony przewidzianej w ustawie”, wówczas posiadaczom karty mobilizacyjnej z niebieskim paskiem grozi kara pozbawienia wolności do lat 2.
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