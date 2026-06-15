Przepisy w tym zakresie reguluje ustawa o obronie Ojczyzny z 11 marca 2022 r. Zgodnie z nią karta mobilizacyjna to dokument wystawiany przez Wojskowe Centrum Rekrutacji wskazujący przydział na wypadek mobilizacji lub wojny. Karty te są wysyłane już w czasie pokoju, dzięki czemu otrzymujące je osoby wiedzą, do jakiej jednostki wojskowej mają zgłosić się w razie ogłoszenia mobilizacji.

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Trzy rodzaje kart mobilizacyjnych. Różnią się kolorem paska

Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, występują trzy rodzaje kart mobilizacyjnych różniące się kolorami widniejących na nich pasków:

karta mobilizacyjna z czerwonym paskiem – przeznaczona dla żołnierza pasywnej rezerwy (PR), który w razie ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny zobowiązany jest stawić się natychmiast (czyli nie później niż w ciągu 6 godzin od powzięcia informacji o ogłoszeniu mobilizacji powszechnej lub wybuchu wojny) do czynnej służby wojskowej (w karcie może być też wyznaczony inny termin);

karta mobilizacyjna z zielonym paskiem – przeznaczona dla żołnierza PR, który w razie ogłoszenia mobilizacji lub w czasie wojny musi zgłosić się do armii wtedy, gdy trafi do niego karta powołania lub informacja o powołaniu zostanie podana w obwieszczeniu;

karta mobilizacyjna z niebieskim paskiem – przeznaczona jest dla pracowników resortu obrony narodowej lub innych osób niebędących pracownikami resortu obrony narodowej; w przypadku tych kart mobilizacyjnych obowiązują takie same zasady jak te dotyczące kart mobilizacyjnych z czerwonym paskiem.

Kary za niestawienie się w miejscu określonym w karcie mobilizacyjnej

Przyjęcie karty mobilizacyjnej jest obowiązkowe. Osobom posiadającym kartę mobilizacyjną z czerwonym i zielonym paskiem w przypadku mobilizacji i wojny za niestawienie się w miejscu określonym w karcie grozi kara pozbawienia wolności:

na czas nie krótszy niż 3 lata – za niezgłoszenie się do służby w określonym terminie i miejscu, lub

na czas nie krótszy niż 5 lat – dotyczy osób, które nie zgłoszą się w określonym miejscu i czasie „w celu trwałego uchylenia się od służby”.

Kary ograniczenia wolności lub grzywny grożą także osobom posiadającym kartę mobilizacyjną z niebieskim paskiem. Kary te mogą zostać nałożone w przypadku:

niezgłoszenia się w określonym terminie i miejscu na wezwanie właściwych organów w sprawach dotyczących obowiązku obrony oraz odmowy poddania się badaniom lekarskim;

odmowy udzielenia właściwym organom prowadzącym ewidencję wojskową informacji w zakresie danych ich dotyczących i przetwarzanych w ewidencji wojskowej.

Jednak jeśli te przewinienia dokonywane są „w celu trwałego uchylenia się od obowiązku służby wojskowej albo innej formy spełniania obowiązku obrony przewidzianej w ustawie”, wówczas posiadaczom karty mobilizacyjnej z niebieskim paskiem grozi kara pozbawienia wolności do lat 2.